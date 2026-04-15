Pánico en Villa Elisa: una amenaza de tiroteo puso en alerta a la Escuela N°26

La comunidad educativa de la Escuela N°26 de Villa Elisa amaneció este miércoles en un estado de extrema alerta tras el hallazgo de un mensaje intimidatorio en uno de sus muros. El escrito, realizado con corrector blanco sobre una pared amarilla, advirtió de forma directa: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”. El episodio encendió las alarmas de las autoridades del establecimiento ubicado en la esquina de 422 y 5, quienes se reunieron de urgencia para coordinar medidas de seguridad ante la angustia de las familias.

La situación en La Plata no fue un hecho aislado, ya que guardó una similitud casi exacta con lo ocurrido en el Ipem 142 Joaquín V. González de La Falda, Córdoba. En el colegio cordobés, un cartel en uno de los baños anunció también un ataque para este 15 de abril, lo que motivó la intervención de la Fiscalía de Cosquín y un operativo policial permanente. En ambos distritos, la tensión provocó una baja asistencia de alumnos y el reclamo desesperado de los padres por explicaciones oficiales que garanticen la integridad de los menores.

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Este fenómeno de amenazas en espejo se insertó en un contexto de creciente preocupación para el Ministerio de Seguridad de la Nación. La ministra Alejandra Monteoliva confirmó que el reciente asesinato de un alumno en San Cristóbal, Santa Fe, estuvo vinculado a una comunidad virtual internacional que promueve la violencia escolar. La funcionaria explicó que estos grupos no responden a casos de bullying tradicionales, sino a una fascinación por ataques masivos y conductas destructivas coordinadas a través de internet.

El caso ocurre apenas semanas después de que un alumno matara a otro en una escuela de Santa Fe

Las investigaciones de la Policía Federal (PFA), en colaboración con el FBI, identificaron 15 casos con características similares en los últimos dos años dentro del país. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, detalló que este movimiento se denomina "True Crime Community" (TCC), una subcultura digital que venera crímenes violentos históricos y fomenta su imitación. Para las autoridades, estos grupos encontraron en las redes sociales un ámbito de pertenencia donde los agresores pasan a ser vistos como "héroes" por sus pares.

Guillermo Díaz, jefe del Departamento Antiterrorista de la PFA, indicó que esta subcultura se originó tras la masacre de Columbine en 1999 y operó de forma descentralizada a través de foros y plataformas como Discord o Telegram. Según el experto, el proceso de radicalización pasó por distintas etapas, desde el consumo de material ilícito hasta la planificación de ataques propios. En el caso de La Plata y Córdoba, la Justicia buscó determinar si los mensajes son bromas de mal gusto o si respondieron a esta preocupante tendencia de réplica de masacres.

El rastro digital de la “True Crime Community”

La investigación sobre el tirador de San Cristóbal permitió observar un vínculo estrecho con otros menores que difundían mensajes virales prometiendo nuevas masacres en la región. Los peritajes forenses sobre los teléfonos celulares revelaron que los jóvenes participaban activamente en foros donde se analizaban asesinatos masivos. La ministra Monteoliva subrayó que este tipo de comunidades transnacionales buscan captar adolescentes para ejecutar actos de violencia bajo la lógica de la fama digital.

Frente a la amenaza en Villa Elisa, el equipo directivo y la Policía Bonaerense trabajaron en el relevamiento de las cámaras de seguridad para identificar al autor de la pintada. La falta de un responsable identificado hasta el momento mantuvo el clima de incertidumbre entre los trabajadores y padres de la Escuela N°26. Las autoridades locales insistieron en la importancia de no minimizar estos hechos, dado que el patrón de imitación es un elemento central en la conducta de los integrantes de estas redes delictivas.

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El operativo de seguridad en las escuelas amenazadas se extendió durante toda la jornada de este miércoles para asegurar el egreso de los turnos tarde. Mientras la fiscalía local analizó los rastros en la escena, el Ministerio de Seguridad reforzó la vigilancia sobre los foros digitales donde se gestaron estas subculturas.

El objetivo oficial es desmantelar los núcleos de la "True Crime Community" en Argentina antes de que las amenazas se transformen en nuevos episodios de violencia efectiva dentro de las aulas.

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