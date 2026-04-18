Chapadmalal: la Justicia ordenó a los empleados desalojar el complejo en 10 días

La Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso en las últimas horas el desalojo del complejo turístico de Chapadmalal, situado a unos 25 kilómetros al sur de Mar del Plata, en medio de la polémica por la eventual concesión del predio y su posible privatización.
En ese contexto, los trabajadores de mantenimiento que residen en el lugar ya recibieron notificaciones para abandonar el predio. El sindicato estatal ATE presentó un amparo judicial para intentar frenar la medida, mientras distintos legisladores impulsan que el complejo quede bajo control de la Provincia.
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Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado otorgó un plazo de diez días a los empleados —alrededor de 50 personas— para desalojar el lugar. En caso de incumplimiento, advirtió que se avanzará con el desalojo mediante intervención de la fuerza pública.
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De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno nacional proyecta concesionar el complejo por un período de 30 años. La iniciativa busca atraer inversión privada para recuperar las instalaciones y disminuir los costos de mantenimiento, tal como había anticipado el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada el mes pasado.
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La Unidad Turística de Chapadmalal —denominación oficial del predio— fue inaugurada en la década de 1950, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. El proyecto estuvo orientado al turismo social, con el objetivo de facilitar el acceso a vacaciones en la costa a familias trabajadoras.
El complejo está compuesto por nueve hoteles de tres pisos cada uno, se ubica sobre la Ruta 11, entre Mar del Plata y Miramar, y su construcción contó con financiamiento de la Fundación Eva Perón.
NG/AF