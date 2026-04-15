Polémica por el video de Daniel Scioli promocionando Bariloche con nieve de telgopor y elogios a "las familias brasileras"

Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, publicó un video donde promociona los centros de esquí en Argentina diciendo que “van a estar colmados de familias brasileras”. La grabación se viralizó, generando muchas ironías y críticas, especialmente porque, al comienzo puede verse como le arrojan al funcionario telgopor en la cara para simular el efecto de la nieve.

“Furor por la Argentina para esta temporada de invierno. Los centros de esquí van a estar colmados de familias brasileras. Y se han preparado como nunca. En especial, Bariloche. Hay unas ganas de las familias brasileras de ir a disfrutar de un centro de esquí que ha sido definido como el mejor de América”, expresa Scioli en el video que subió a sus redes sociales.

Y luego afirma: “A partir de la infraestructura renovada, de las máquinas de nieve artificial que garantiza una gran temporada para los esquiadores de todos los gustos y todos los niveles".

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Rápidamente, el video se viralizó en las redes sociales, generando fuertes comentarios críticos: “Pensé que había vuelto ‘Videomatch’ y está video era una joda”, confesó un cibernauta; otro fue mucho más duro: “¿No te da ni un poquito de vergüenza decir que ‘los centros de esquí estarán colmados de familias brasileñas’? Obvio, porque con la miseria en la que están sumiendo a la Argentina vos y este gobierno de m que vos apoyas las familias argentinas no podrán disfrutar de la nieve”.

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Varias personas sostuvieron esa postura: “Pero tendrías que haber hablado en portugués, si es una publicidad para ‘las familias brasileras’”, escribió un cibernauta; y otro ironizó: “Exacto, van ir los brasileños porque los argentinos no tienen un mango”. Un tercero añadió: “¡Lleno de brasileros, claro! Está más caro el pase acá que en Suiza. ¡Excelente gestión!”.

Una persona directamente apuntó contra la calidad del spot promocional: “¿Por qué no te fuiste al sur e hiciste un video directamente desde allá? ¿Cómo vas a hacer un video con bolitas de tergopol? ¿Cuánto nos salió el videíto? JAJAJAJAJA”. Un hombre se sumó a las críticas diciendo: “Jajajajajajajajaja, quiero ser amigo del que le tira la nieve artificial, estuvo a nada de tirarle un puñado fuerte en la boca para que deje de decir bolude*** este impresentable”.

La promoción de Daniel Scioli de Mar del Plata

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, anunció el pasado 3 de marzo que Mar del Plata “ya empezó a recorrer el camino para posicionarse como la cuarta ciudad receptora de cruceros de la Argentina. El objetivo ahora es que el puerto de Mar del Plata se convierta en un polo de atracción turística para este segmento”.

Mar del Plata

El funcionario remarcó que “en la era de Javier Milei, a los cielos abiertos para el turismo se suman los mares abiertos, con el objetivo de atraer cada vez más turistas internacionales en un mercado que representa 700.000 visitantes para la Argentina y un impacto de US$324 millones, con arribos a Buenos Aires, Puerto Madryn, Ushuaia y la Antártida”. Scioli señaló que su objetivo es convertir al puerto de Mar del Plata “en un polo de atracción turística.

HM/DCQ