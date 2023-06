Un nuevo golpe para el influencer más popular de los últimos años, porque la Inspección General de la Justicia (IGJ) declaró como "ineficaz e irregular" la inscripción del contrato de fideicomiso de Santiago Maratea, quien impulsa la millonaria colecta para cancelar parte de la deuda que el club Independiente mantiene con diversos acreedores, jugadores, entrenadores y otros clubes de futbol.

A su vez, el organismo solicitó que el Departamento de Asuntos Judiciales designe a un interventor judicial "de forma urgente".

La novedad se da en el marco de la investigación del contrato de fideicomiso registrado por Maratea, en el cual la IGJ nuevamente señaló irregularidades: en concreto, refiere una vez más a la inscripción del fideicomiso en el Registro Público del Colegio de Escribanos de Neuquén.

Cabe destacar, que lo irregular se da atento que el club Independiente tiene su sede en la provincia de Buenos Aires, a la vez que Maratea se domicilia en la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual la inscripción del instrumento debería realizarse en Buenos Aires.

Tras varias prórrogas que habría dado el organismo fiscalizador para el inicio de la inscripción en el ámbito de la Ciudad, sin cumplimentarse lo requerido, la IGJ emitió su resolución dando cuenta de la irregularidad: “No se ha iniciado al día de la fecha el trámite de inscripción del aludido fideicomiso”, destacó.

A su vez, ni el Colegio de Escribanos de Neuquén ni el Registro Público de Contratos de Fideicomisos a cargo de dicha corporación notarial, informaron a la IGJ la presentación de la documentación requerida al influencer bajo intimación con plazo de 48 horas hábiles.

Los disparadores de la investigación: puntos cuestionados

Cabe recordar que la investigación en torno al fideicomiso de Maratea comenzó a principios de mayo, cuando la IGJ intimó al influencer a presentar, en un plazo de dos días hábiles, una copia del contrato y toda la documentación requerida por el organismo fiscalizador. Ahora la IGJ lo declaró “ineficaz e irregular”. Lo cierto es son varios los puntos cuestionados por el ente.

Inscripción en Neuquén

La primera irregularidad detectada, según la IGJ, surgió al constatarse que el registro e inscripción del fideicomiso fue realizada en la provincia de Neuquén. Los abogados del club y de Maratea dijeron que el motivo responde a que la legislación allí es "más amigable" para realizar los trámites. No obstante, la IGJ lo consideró una irregularidad que debía corregirse.

Por consiguiente, los únicos fideicomisos que podrían registrase en Neuquén son los celebrados en el distrito, aquellos que se celebran sobre bienes que estén en ese lugar o cuando las personas que lo integran tengan domicilio en esa provincia.

Ausencia de registro ante el Registro Público

Un segundo punto irregular, refiere a que el trámite de inscripción se realizó ante un Colegio de Escribanos, lo que da al fideicomiso el carácter de instrumento “privado”, cuando conforme a la normativa vigente, debió cumplirse con su inscripción en el Registro Público.

La “exorbitante” suma recibida y el concepto

Además, en su resolución la IGJ destacó la gran suma recibida en concepto de "gastos y honorarios", a la que calificó de "exorbitante". Dicha suma con destino al pago por la actividad de los integrantes del fideicomiso y "en pretenso beneficio" del influencer, agregó el ente.

Claudio Levy, abogado del fideicomiso señaló que “cuando se establece un fideicomiso, el contrato establece que el fiduciario por su rol y gestión, recibe una remuneración, en este caso Maratea recibirá el 5%, mientras que los gastos los paga el fideicomiso, un 0,8%.

El uso de una cuenta de Mercado Pago

También se cuestionó que los administradores del fideicomiso optaran por usar una cuenta de Mercado Pago para la recaudación, destacando el ente, que dicha plataforma no es más que un "proveedor de pago", y no una entidad financiera como sería lo requerido.

Maratea respondió contundente: el contrato ya está inscripto

La respuesta del influencer fue contundente explicando que no tiene domicilio en Capital, y que el contrato fue presentado el pasado 31 de mayo y se encuentra inscripto. Desde IGJ, afirman "que había mal olor en todo esto. Decidimos intervenir en defensa de Independiente y del ahorro público. No es otra cosa que la voluntad de los aportantes de colaborar con un fin tan noble como salvar a un club de fútbol".

Si bien en principio trascendió que el titular de la IGJ, Ricardo Nissen habría pedido que se suspenda la colecta y no se recaude más plata "hasta tanto esté inscripto" en Capital Federal, en recientes declaraciones explicó en respuesta a los videos de Maratea en su cuenta de Instagram: “El ultimo domicilio real registrado de Martea es en la Ciudad de Buenos Aires, si el se mudó puede ser, pero lo primero que tendría que haber hecho es comunicar su nuevo domicilio y se hubiese evitado todos estos problemas. Al estar vigente el domicilio registrado en la Ciudad y siendo domicilio efectivo iniciamos la investigación”.

Qué pasará con las sumas recaudadas

Hasta el momento, de acuerdo a la última actualización la colecta ya superó los $ 800 millones. Lo cierto es que tras varias prórrogas incumplidas, según lo informó IGJ, el organismo pidió que se designe un interventor informante a la brevedad.

En ese sentido, las sumas recaudadas quedarían retenidas hasta que se resuelva la intervención del fideicomiso. No obstante, el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, aclaró: “Si se inscribe ante la IGJ el contrato de fideicomiso, Maratea podrá seguir recaudando con el estricto control del veedor”.

Al ser consultado sobre la posible paralización de las sumas recaudadas y su destino, el funcionario respondió: “nosotros queremos que el fideicomiso se inscriba y vamos a poner todos los esfuerzos necesarios para ello, porque la finalidad es buena y hay mucha gente de Independiente e hinchas que han creído en esta historia, en esta aventura”.

Además agregó “Por una cuestión de falta de transparencia, porque se hayan equivocado con relación al domicilio donde lo inscribieron lo que creo una presunción realmente desfavorable, eso no significa que la IGJ no quiera que se inscriba”.

“Pero la IGJ quiere que se inscriba con todas las garantías necesarias para la gente más vulnerable de la operación, que es Independiente y los hinchas. Para nosotros no vale la inscripción y un contrato de fideicomiso no inscripto no debería tener ningún efecto”, agregó. Si bien reconocíó que el contrato fue presentado el mismo 31 de mayo después de la resolución del organismo de control.

La pelota quedó ahora a mitad de cancha. Los especialistas en derecho tributario, por su parte, advierten que “Hay un claro conflicto de competencias entre dos organismos de registro”. La Justicia deberá decidir si la IGJ tiene facultades como para pedir una intervención judicial de un fideicomiso entre privados, máxime cuando ya está inscripto en otra jurisdicción, afirman.

