La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró "irregular e ineficaz" la colecta que lleva adelante el influencer Santiago Maratea para colaborar con el Club Atlético Independiente. A su vez, el organismo ordenó al designación de un interventor que controle e informe los detalles de la iniciativa.

"No es una observación burocrática. Nosotros tenemos el control de legalidad sobre los fideicomisos", manifestó Ricardo Nissen, actual inspector de la IGJ, en diálogo con Radio Con Vos y explicó que "los fideicomisos son para los contratos lo que las off shore son para la sociedad".

Santiago Maratea el día que se anunció el inicio de la colecta para cubrir las deudas del Club Atlético Independiente.

En este sentido, en relación a las dudas sobre el fideicomiso lanzado por Maratea para recaudar los 20 millones de dólares que se necesitan para cubrir las deudas del club, Nissen afirmó que la entidad actuó de oficio dado que "la cosa tomaba un color oscuro".

En este sentido, el inspector de la IGJ explicó que "un contrato de fideicomiso no tiene un objeto específico sino que es un mecanismo para llegar a determinado objetivo, por lo que se ha convertido en un instrumento de fraude que tienen la obligación de controlar permanentemente".

"Cuando vino el Código Civil y Comercial se estableció que el fideicomiso se debía inscribir en un registro público para que todos puedan consultarlo y para evitar el fraude, porque todo lo que se inscribe en un registro público es susceptible de que un organismo especializado, como la IGJ, le haga un control de legalidad", amplió.

En este contexto, señaló que "un control de legalidad implica ver si se cumplieron todos los requisitos legales" y, sobre el caso puntual que involucra al influencer, remarcó: "No fue precisamente el caso de este fideicomiso, que tiene irregularidades manifiestas".

"Nosotros en la IGJ somos muy exigentes y tenemos fama de ser el organismo que más requisitos pide. Como ellos querían largar pronto y tenían que inscribirse, se fueron a Neuquén, que es lo que se llama una 'jurisdicción amigable', un lugar donde vas a inscribir cualquier cosa", amplió.

Así, Nissen continuó explicando por qué se declaró "irregular" a la colecta: "Nosotros intimamos a que el registro de Neuquén, que es un registro privado y no tiene ningún valor, lo manden y nunca lo mandaron. Entonces intimamos a Maratea para que lo acompañe a Buenos Aires, porque ahí es donde vive y es lo que le da jurisdicción a la inscripción del fideicomiso".

Ricardo Nissen, actual inspector de la IGJ que explicó por qué decidieron actuar de oficio sobre el fideicomiso del influencer.

"Nosotros siempre pensamos bien", aseguró el actual inspector del organismo y agregó: "Cuando nos enteramos lo de Neuquén lo intimamos a que lo inscriba en Buenos Aires y no vino. Se presentó la abogada, muy amable, y explicó los problemas que tenían y por qué lo habían metido en Neuquén. Necesitaban sacarlo rápido".

"Le dijimos que por la jurisdicción le correspondía inscribirlo en Buenos Aires y nos pusimos a su disposición y ella también. Iba bárbaro la cosa. Pensamos que se iba a inscribir y que la legalidad estaba asegurada. No presentó nada", agregó y detalló: "Le dimos dos días, porque si estaba inscripta en otro lugar los papeles los tenía todos, no necesitaba más tiempo".

En esta misma línea, añadió: "No acompañó nada. Pidió más plazo y no se lo dimos. No manifestó ninguna intención de iniciar ningún trámite en Buenos Aires". "La inscripción en Neuquén es como si no estuviera inscripto en ningún lado", afirmó.

"Si no lo presentan se iniciará una acción de intervención judicial para que fiscalicen dónde está la plata, cómo se invirtió, de qué manera se recaudó y asegurar a Independiente y a los hinchas que son los grandes perjudicados de todo esto", advirtió Nissen.

De todas formas, señaló que "no cree que no responda", al contrario, se mostró optimista sobre que "van a iniciar los trámites de cumplimiento de inscripción del fideicomiso".

"En el registro vamos a revisar todos los detalles legales, y somos rápidos para hacerlo. Una vez que esté inscripto puede hacer lo que quiera. Podrá recuperar la legitimación para seguir con la colecta", indicó y concluyó: "Queremos que cumpla y se inscriba de una vez por todas. Queremos transparencia y en este momento no la hay".

La respuesta de Santiago Maratea

Luego de que el tema se instalara en los medios, el influencer, como de costumbre, tomó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y comunicar su versión de los hechos. Al respecto, Maratea sostuvo que "las respuestas que había que mandar, ya se mandaron".

"IGJ hace como dos semanas me pidió que les muestre el fideicomiso a ellos. Nosotros se los mostramos aunque yo no vivo en Capital, Pepe no vive en Capital y Diego, el hincha de Independiente que es parte del fideicomiso, vive en Neuquén", comenzó relatando el influencer.

En este sentido, argumentando el por qué no habría obligación de presentarlo, agregó: "El fideicomiso se hizo en Neuquén. Independiente no queda en Capital y el América, que es el principal acreedor, queda en México. No hay nada que una el fideicomiso a Capital, por lo que no habría por qué inscribir el fideicomiso en IGJ".

"Sin embargo nos presentamos de buena voluntad y nos dijeron que si yo vivía en Capital por qué no inscribí el fideicomiso en IGJ. Nuestra respuesta fue que yo no vivo en Capital. Ellos dijeron que el año pasado que inscribí mi fundación, la inscribí en IGJ, y sí, porque vivía el Capital pero ahora me mudé a provincia", explicó.

De todas formas, el influencer señaló que "les dijeron que se iba a inscribir el fideicomiso en IGJ para mostrar su buena voluntad". "Nos dieron tiempo hasta el 24 de mayo, como era feriado se pasó al próximo día hábil, lunes 29. No lo presentamos porque nos retrasamos redactando una denda para agregar y lo presentamos el 31".

"Esa es la irregularidad de la que hablan, dos días de retraso, que ya está subsanada, porque ya presentamos el fideicomiso en IGJ", afirmó Maratea y cerró: "Ni yo ni nadie del equipo tiene nada para ocultarle a IGJ. No tengo más que buena voluntad para colaborar en lo que consideren importante que se revise. Las respuestas que había que mandar ya se mandaron, nos presentamos en IGJ, saben que tengo la mejor voluntad y listo".

