Franco Colapinto vuelve a revolucionar Buenos Aires: horarios, cortes y cómo convivirá el Road Show con la Feria del Libro

Este domingo 26 de abril, Franco Colapinto será el gran protagonista de un evento histórico en la Ciudad de Buenos Aires. El piloto argentino encabezará el “Road Show Buenos Aires 2026”, una exhibición callejera en Palermo que marcará el regreso de un auto de Fórmula 1 a las calles porteñas después de 14 años.

El show transformará la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento en un circuito urbano de casi tres kilómetros, con salidas a pista, shows musicales, pantallas gigantes, Fan Zone y miles de fanáticos siguiendo de cerca al piloto de BWT Alpine Formula One Team.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más importantes de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, expresó Colapinto en un comunicado difundido por Alpine.

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Jorge Macri recibió a Colapinto y reavivó el sueño de la Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires

Antes de la exhibición, Colapinto recorrió junto a Jorge Macri las obras de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde la Ciudad busca concretar otro objetivo ambicioso: el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires.

Las obras apuntan a transformar el circuito en uno de los más modernos del continente y cumplir con los estándares internacionales exigidos por la FIA y la FIM para recibir competencias de primer nivel.

“Es una alegría tener a Franco en el Autódromo. Él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras”, sostuvo Macri.

Y agregó una frase que reflejó la expectativa que genera el evento: “Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”.

La Ciudad ya confirmó además el regreso del MotoGP en 2027, después de 28 años, y ahora trabaja para avanzar también con la vuelta de la F1 al circuito porteño. “Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad”, aseguró el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

El proyecto incluye nuevas rectas de hasta 900 metros, boxes renovados, mejoras en seguridad, ampliación de capacidad y optimización de accesos. Las obras comenzaron en enero y, según el cronograma oficial, estarán terminadas en diciembre.

Cómo será el Road Show de Franco Colapinto en Palermo

La actividad comenzará el domingo 26 las 9:00 con la apertura al público y el ingreso a los sectores habilitados, entre ellos la Fan Zone, ubicada en Plaza Seeber y Plaza Sicilia. Allí habrá simuladores, activaciones de marcas, foodtrucks, propuestas gastronómicas, música en vivo, DJs, pantallas gigantes y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

La primera salida a pista será a las 12:45, cuando Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y estética de Alpine.

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Uno de los momentos más esperados llegará a las 14:30, cuando se subirá a la histórica “Flecha de Plata”, el Mercedes que manejó Juan Manuel Fangio, en un homenaje al automovilismo argentino. Luego habrá una nueva salida con el Lotus y, a las 15:55, el cierre será con una vuelta final en un colectivo descapotable para saludar al público. Las actividades se extenderán hasta después de las 16.

El circuito recorrerá Avenida del Libertador entre Bullrich y Casares/Ugarteche, Avenida Sarmiento y el sector del Monumento a los Españoles, en pleno Palermo.

Qué calles estarán cortadas por el evento de Colapinto

Los cortes comenzaron este miércoles 22 de abril con restricciones por el armado de estructuras y operativos de seguridad. Desde el sábado 25 a las 8 habrá cortes totales en Avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta.

El domingo 26, entre las 7 y las 18, las restricciones serán más amplias e incluirán: Avenida del Libertador entre Ugarteche y Jerónimo Salguero; Avenida Sarmiento entre Santa Fe y Figueroa Alcorta; Avenida Adolfo Berro entre Casares y Sarmiento; Cerviño entre Bullrich y Colombia y Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero entre Libertador y Cerviño

También habrá limitaciones peatonales, controles especiales y sectores exclusivos para vecinos.

La organización recomienda llegar en transporte público, especialmente en colectivos o a través de la Línea D de Subte, bajando en Plaza Italia. Además, aclararon que no estará permitido acampar, llevar paraguas ni instalar puestos de venta ambulante.

¿Hay entradas o se puede ir gratis?

Las entradas para Fan Zone y Hospitality se agotaron rápidamente, pero no será necesario pagar para asistir.

Habrá sectores de acceso libre distribuidos a lo largo del circuito, principalmente sobre las avenidas donde se desarrollará el recorrido. No tendrán tribunas ni servicios adicionales, pero permitirán ver el paso de los autos en distintos puntos.

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Como se espera una convocatoria cercana a las 500 mil personas, la recomendación principal es llegar con varias horas de anticipación, ya que los mejores lugares se ocuparán temprano.

El evento también se podrá seguir por TV a través de ESPN y por Disney+ Premium.

El cruce con la Feria del Libro: un fin de semana con tránsito complicado en el barrio porteño Palermo

El Road Show de Colapinto coincidirá además con otro de los eventos más convocantes de la Ciudad: la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzará este jueves 23 de abril en La Rural.

La edición 2026 celebrará los 50 años de la feria y se extenderá hasta el 11 de mayo, con miles de visitantes diarios en la zona de Plaza Italia y Palermo, muy cerca del circuito del evento automovilístico. Esto podría generar un fin de semana especialmente complejo para el tránsito y el movimiento peatonal, ya que ambos eventos compartirán gran parte del mismo corredor urbano.

La Feria del Libro funcionará de lunes a viernes de 14 a 22, y sábados, domingos y feriados de 13 a 22.

Las entradas tienen distintos valores según el día de visita. De lunes a jueves cuestan $8.000, mientras que de viernes a domingo el valor asciende a $12.000. Existe la opción de adquirir un pase por tres días, que tiene un precio de $18.000.

También habrá ingreso gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad, docentes y jubilados en determinados días, además de entrada libre para todo el público durante la Noche de la Feria, el sábado 25 desde las 20.

LB co