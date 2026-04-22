El Ministerio de Cultura de Perú impulsa la obra de Vargas Llosa en la Feria del Libro

En esta edición aniversario de la Feria del Libro, los funcionarios Leonardo Dolores Cerna y Ana Mónica Vílchez analizan el rol estratégico del Perú como invitado de honor y el despliegue tecnológico destinado a homenajear el legado universal de Mario Vargas Llosa. Su diálogo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), profundiza en la solidez de las políticas culturales peruanas que, amparadas en leyes de promoción del libro, logran proyectar la diversidad de sus lenguas originarias y su industria editorial con la misma ambición global que su gastronomía.

El Director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú, Leonardo Arturo Dolores Cerna, es el funcionario responsable de coordinar la presencia institucional, las rondas de negocios y el programa literario en la feria. Su gestión se enfoca en la internacionalización de los autores peruanos y el fortalecimiento de la industria editorial.

La comunicadora social, escritora y editora (socia de Hanan Harawi Editores), Ana Mónica Vilchez, integra la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. En esta edición de la feria, actúa como una de las voceras principales, destacando la diversidad de la delegación y el contenido del pabellón peruano.

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Tenemos que la Feria del Libro va a estar homenajeando a Mario Vargas Llosa, figura emblemática de la literatura peruana. Normalmente, la Feria del Libro elige una ciudad y, por primera vez, eligió un país: Perú.

LDC: Nos parece que es una apuesta por una intervención sostenida del Perú en Buenos Aires. Estamos con un stand del Perú en Buenos Aires desde 2022. Tenemos una focalización sobre el mercado argentino, al menos desde el Ministerio de Cultura, y creemos que, más allá de ser invitados de honor, la estrategia implica una sostenibilidad. Eso nos da pie, seguramente, a los siguientes años poder seguir visitándonos, seguir viéndonos y demás.

¿Qué significa Mario Vargas Llosa en Perú?

AV: En Perú, y creo que en Latinoamérica y el resto del mundo, es una figura significativa de las letras, con mucho orgullo desde las letras peruanas, e inspiración para muchos escritores. Y, con el orgullo de tener a un representante peruano en lo más alto de las letras del mundo, el Ministerio de Cultura ha planteado, junto a la Biblioteca Nacional del Perú, una exposición inmersiva, netamente digital, que está en la Feria de Buenos Aires y que pueden visitar.

Con ello, también la propia cátedra Vargas Llosa va a realizar un homenaje el día 25 de abril, donde varias personas desde Argentina y Perú van a dar lectura a breves extractos de su obra. Sabemos que aquí lo conocen mucho, pero queremos profundizar ese conocimiento. Esta exposición habla de los viajes de Vargas Llosa, de esa inspiración que es haber recorrido el mundo y haber conocido una diversidad de personas, culturas y tradiciones, y de cómo eso ha servido como fuente de inspiración. No solamente habla del Perú: es un literato universal, y eso es lo importante de destacar.

Desde la Argentina, nosotros tenemos la perspectiva, quizás miope, de que Perú se caracteriza por una enorme inestabilidad política y una gran estabilidad económica. Entonces, ¿en qué medida el Ministerio de Cultura es un órgano que tiene el mismo nivel de independencia que el Banco Central, que trasciende a los gobiernos o no? ¿Cómo se desarrollan las políticas culturales en un país en el que, al mismo tiempo, cada cierta cantidad de tiempo —supongo que es uno de los que más cambia presidentes en el mundo— y cómo, frente a ese continuo cambio, se mantienen políticas culturales más o menos inalterables?

LDC: Creo que, a lo largo de estos años —más o menos seis o siete—, hemos logrado ciertos marcos normativos importantes. Tenemos una Ley del Libro (N.º 31053) que fue promulgada en 2020. También contamos con una Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas al 2030.

Me parece que esto permite que, en este caso, la oficina técnica —que es la Dirección del Libro y la Lectura— pueda seguir avanzando, a pesar de los cambios que mencionás, con el cronograma y las actividades planteadas año a año. Por otro lado, lo positivo de estas normas es que se traducen en acciones concretas.

La internacionalización del libro peruano y de autores peruanos está explícitamente incluida en estos marcos normativos, y eso ayuda bastante a sostener las acciones, a pesar de los cambios políticos.

Desde el punto de vista cultural, la cocina peruana se ha convertido en un capital enormemente importante para Perú. ¿Se puede hacer lo mismo con la literatura peruana y con los libros peruanos?

AV: Yo creo que sí. La literatura peruana cada vez es más representativa. La gastronomía peruana tiene esa fusión y demuestra esa interculturalidad, no solamente entre las regiones del Perú, sino también desde el extranjero y esas influencias que van y vienen.

La literatura peruana refleja lo mismo y, ahora más que nunca, hay una reflexión y una transmisión de eso a través de los libros. Justamente, una muestra de eso es la propuesta bibliográfica que tenemos ahora, con más de 700 títulos de 14 regiones del país. Va a ser una oportunidad muy grande que visiten el pabellón de Perú y vean temáticas diversas, en lenguas originarias de la costa, sierra y selva, desde Lima hasta el río Amazonas.

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Así como van a poder degustar comida peruana, también van a poder acercarse a la diversidad de esta literatura.

MV