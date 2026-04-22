A partir de este jueves 23 de abril y hasta el 11 de mayo de 2026, el Banco Provincia ofrecerá beneficios especiales en el marco de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará en el predio de La Rural. Los clientes de la entidad podrán disfrutar de descuentos en los stands adheridos, los cuales serán publicados a partir de mañana en los canales oficiales del banco.

Reintegros y sorteos en supermercados con MODO

La promoción permite realizar compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia, accediendo a un 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en comercios participantes, ya sea mediante el uso de la tarjeta física o a través de Cuenta DNI mediante la lectura de código QR. Una ventaja adicional es que los beneficios no tienen tope de reintegro, el cual se verá reflejado como bonificación en el resumen de cuenta posterior al consumo.

Beneficio extra con tecnología NFC

Para quienes busquen un mayor ahorro, la entidad habilitó una promoción superior mediante el uso de tecnología NFC (sin contacto). Aquellos usuarios que utilicen sus tarjetas de crédito Visa digitalizadas en Cuenta DNI (disponible exclusivamente en dispositivos Android) y abonen mediante esta tecnología, obtendrán un 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

Beneficios en Cinemark Hoyts con BBVA y MODO

A modo de ejemplo representativo, el banco indicó que en una compra de $30.000 realizada con tarjeta de crédito física, el cliente abonará tres cuotas mensuales de $10.000 y recibirá un reintegro de $6.000. En el caso de realizar la misma compra mediante tecnología NFC, el reintegro ascenderá a $9.000, manteniendo las tres cuotas sin interés.

Día Banco Provincia y condiciones generales

Además de los descuentos, el 6 de mayo se celebrará el "Día Banco Provincia", jornada en la cual el ingreso a la Feria del Libro será totalmente gratuito presentando Cuenta DNI, el Home Banking BIP o las tarjetas de la entidad.

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones para aprovechar la promoción:

- Exclusiones: El beneficio no aplica para compras realizadas a través de mPOS, botones de pago, billeteras virtuales externas, plataformas de pago o portales de venta online.

- Financiación: La promoción es válida únicamente para pagos en cuotas según lo especificado (hasta 3 sin interés); no se aplica a otros programas de financiación.

- Información: Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse al centro de atención al cliente llamando al 0810-222-2776.

Descuento en transporte con MODO

El banco recordó que estos beneficios no son acumulables con otras promociones vigentes y que, previo a la compra, es fundamental verificar que el stand elegido se encuentre dentro del listado oficial que estará disponible desde el inicio de la feria.

GZ / lr