La plataforma de pagos MODO mantiene vigente este jueves 16 de abril un beneficio exclusivo para los usuarios de Banco Macro en el uso del transporte público.

MODO: descuentos y reintegros en supermercados para abril de 2026

La promoción consiste en un 20% de reintegro para los viajes realizados en colectivos y subtes adheridos dentro del territorio de la República Argentina. Este sistema busca incentivar la digitalización del pago del pasaje mediante el uso de dispositivos móviles en reemplazo de los métodos tradicionales.

Para acceder al beneficio, el usuario debe utilizar la funcionalidad denominada VQR (Viaje con QR). El proceso consiste en generar el código QR de transporte desde la aplicación MODO o desde la app del Banco Macro y exhibirlo ante el lector de pago de la terminal habilitada en la unidad de transporte o en la estación de subte. El pago debe efectuarse exclusivamente mediante transferencia con dinero en cuenta.

Requisitos técnicos y topes de reintegro

La entidad financiera estableció condiciones específicas para la validez de la promoción. Al momento de realizar el pago, la cuenta del Banco Macro debe contar con un saldo mínimo de $1.200.

El ahorro del 20% tiene un tope de reintegro de $4.000 por cuenta y por mes. Según detallaron los términos y condiciones, el beneficio es válido hasta el 30 de abril de 2026 y aplica únicamente para la cartera de consumo.

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Respecto a la devolución del dinero, el reintegro no se realiza de forma inmediata. Los pasajeros verán acreditado el monto correspondiente en su cuenta de Banco Macro dentro de los 30 días posteriores a la realización del viaje.

Esta modalidad requiere que el pago sea procesado íntegramente a través de la tecnología de Play Digital S.A. (MODO) o sus integraciones en las aplicaciones de la entidad bancaria mencionada.

Alcance y canales de consulta

La promoción se encuentra operativa en los colectivos y subtes que ya cuentan con las terminales de pago adaptadas para la lectura de códigos QR. El servicio es prestado por el proveedor tecnológico de la marca MODO y está sujeto a las condiciones de contratación del Banco Macro.

Los usuarios pueden verificar el estado de su beneficio y los comercios o líneas adheridas a través de los canales digitales del banco.

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Para mayor información sobre el alcance de la medida, los clientes pueden comunicarse al número 0810-555-2355 o realizar consultas presenciales en las sucursales de la entidad.

El uso de esta tecnología permite prescindir del uso de efectivo o tarjetas físicas, agilizando el ingreso al transporte público mientras se mantiene el esquema de bonificaciones para los clientes bancarizados durante el mes de abril.

GZ / lr