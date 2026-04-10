La billetera virtual MODO activó una serie de promociones y reintegros para sus usuarios en las principales cadenas de supermercados del país este viernes 10 de abril. Las ofertas, que forman parte de la estrategia de fidelización de la plataforma, permiten a los consumidores acceder a descuentos directos en sus compras diarias.

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El sistema funciona mediante el pago con código QR a través de la aplicación, vinculando las tarjetas de crédito o débito de los bancos adheridos al ecosistema digital.

En las cadenas de supermercados Disco y Vea, los usuarios pueden acceder a un 20% de reintegro en sus compras. Esta promoción está diseñada para aplicarse sobre el total de la factura, con topes de devolución por usuario que se acreditan directamente en la cuenta bancaria vinculada a la aplicación.

La iniciativa busca incentivar el uso de medios de pago electrónicos en las compras de abastecimiento semanal, permitiendo un alivio directo al bolsillo de los consumidores en un contexto de revisión de precios constante.

Descuentos en La Anónima, Toledo y Josimar

La cadena de supermercados La Anónima también forma parte de este esquema de beneficios con un 20% de descuento para quienes operen con MODO. Este beneficio tiene un alcance federal, impactando principalmente en las sucursales del interior del país donde la firma tiene una presencia dominante.

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Al igual que en otras cadenas, el reintegro se procesa de forma automática, eliminando la necesidad de realizar trámites adicionales por parte del cliente al momento de pasar por la línea de cajas.

Por su parte, Supermercados Toledo ofrece un reintegro del 15% para los usuarios de la billetera virtual. Aunque el porcentaje es menor respecto a otras cadenas, la promoción se mantiene vigente como una opción competitiva para los residentes de la zona costera y alrededores.

En tanto, Supermercados Josimar se sumó a la jornada de descuentos con un 20% de reintegro, consolidando una red de beneficios que abarca desde grandes superficies hasta cadenas con fuerte presencia regional en el Gran Buenos Aires.

Promociones en Supermercados DIA y condiciones de uso

La cadena DIA se integra al catálogo de beneficios con un 20% de descuento bajo el programa "Superdía". Esta promoción específica permite a los clientes habituales de la cadena combinar los precios de marca propia con el beneficio financiero de la billetera digital.

Es importante resaltar que para que el reintegro sea efectivo, el usuario debe tener sus cuentas bancarias correctamente vinculadas en la aplicación y realizar el pago escaneando el código QR provisto por el comercio.

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Los topes de reintegro y las bases y condiciones específicas de cada promoción pueden variar según la entidad bancaria que emita la tarjeta utilizada en la transacción. MODO informó que los beneficios son válidos para pagos realizados con tarjetas de crédito, débito y prepagas de los bancos participantes.

El sistema de reintegros automáticos busca simplificar la experiencia de usuario, permitiendo que el ahorro se visualice en los movimientos de cuenta pocos días después de efectuada la compra en la góndola.

GZ / lr