El calendario de consumo de abril marca este jueves 9 como una jornada estratégica para los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia. La entidad financiera habilitó promociones de alto impacto en las principales cadenas de consumo masivo de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Con un enfoque puesto en el ahorro directo, las propuestas para este jueves se dividen entre beneficios por pago presencial y el uso de tecnología de aproximación, permitiendo a las familias realizar compras de volumen con reintegros inmediatos o en línea de caja.

En las sucursales de Hiper ChangoMas y ChangoMas de diversas localidades bonaerenses y la Ciudad de Buenos Aires, rige este jueves un 20% de ahorro sin tope de descuento. La promoción es válida exclusivamente para compras presenciales realizadas con la aplicación Cuenta DNI. Entre las localidades alcanzadas figuran La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Martín, Bahía Blanca, Junín y Olavarría, entre otras. El beneficio se aplica sobre el precio de contado directamente en la línea de caja, lo que agiliza la percepción del ahorro por parte del consumidor familiar.

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Para los jubilados que perciben sus haberes a través del Banco Provincia, la jornada de este jueves ofrece un incentivo superior. Este grupo accede a un 5% de reintegro adicional, el cual cuenta con un tope de $5.000. La medida busca fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores en rubros de almacén y productos básicos, aunque el sistema de ChangoMas establece exclusiones estrictas en categorías como carnicería, lácteos, frutas, verduras y artículos de electro.

El beneficio del 30% en Coto mediante tecnología NFC

La cadena de supermercados Coto también se suma a la jornada de beneficios de este jueves 9 de abril con un 30% de ahorro. A diferencia de otras promociones, este descuento requiere obligatoriamente el uso de tecnología NFC (comunicación de campo cercano) a través de dispositivos Android con la Visa Débito vinculada a la aplicación Cuenta DNI. El beneficio no tiene tope de reintegro y se aplica de forma automática en el momento del pago en las tiendas físicas de CABA y el Gran Buenos Aires.

Este sistema de pago por aproximación excluye a los usuarios de iPhone y a quienes intenten abonar mediante códigos QR de otras billeteras. Los legales de la promoción en Coto detallan que el ahorro no es acumulable con otras ofertas vigentes ni aplica sobre productos de programas de precios oficiales del Gobierno. Además, la cadena determinó una lista extensa de exclusiones que incluye cortes de carne vacuna, pollo, harinas, aceites de girasol y productos de primeras marcas en el rubro de bebidas gaseosas y aguas.

La logística de este jueves en las sucursales de Coto excluye las compras realizadas a través de plataformas digitales o ventas online. El descuento se ejecuta sobre el precio contado en caja y no es válido para consumos en patios de comidas, zonas de juegos o sectores de electrodomésticos. Para los clientes del Banco Provincia, esta opción representa una de las tasas de retorno más altas del mercado, incentivando la adopción de nuevas tecnologías de pago electrónico para el consumo cotidiano.

Exclusiones en bodegas y productos seleccionados

Tanto en ChangoMas como en Coto, las promociones de este jueves 9 de abril presentan restricciones significativas en el rubro de bebidas alcohólicas y productos premium. En ChangoMas, están exceptuadas bodegas de alta gama como Catena Zapata (incluyendo las líneas Angélica Zapata y DV Catena), Chandon y Rutini. La política de la cadena busca concentrar el beneficio del 20% en productos de consumo masivo, dejando fuera también artículos de ferretería y servicios de gomería bajo la marca Mas Autocenter.

En el caso de Coto, la lista de exclusiones en bebidas es aún más detallada, abarcando bodegas como Luigi Bosca, Bianchi, Norton y diversas líneas de espumantes de lujo. Tampoco se incluyen leches infantiles de las etapas 1 y 2, ni productos básicos de alta rotación como el azúcar y el aceite de girasol de marcas líderes. Estas limitaciones obligan a los consumidores a realizar una selección minuciosa de los productos en el carrito para asegurar que el ahorro del 30% impacte sobre el ticket final de manera efectiva.

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Es fundamental recordar que ninguna de las promociones de este jueves es válida si el pago se realiza a través de códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales de terceros. La exclusividad de Cuenta DNI es la condición primaria para que el Banco Provincia procese el beneficio. Con la vigencia de estas medidas durante todos los jueves de abril, la entidad busca desestacionalizar el consumo y ofrecer una alternativa de ahorro real ante la dispersión de precios en la canasta básica alimentaria.

GZ/ lr