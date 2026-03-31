El martes 31 de marzo marca el cierre de los beneficios mensuales que el Banco Provincia otorga a los jubilados y pensionados a través de su billetera digital, Cuenta DNI. Esta jornada representa la última oportunidad del mes para que los adultos mayores que perciben sus haberes en la entidad bonaerense accedan a los descuentos en supermercados y autoservicios mayoristas antes de la renovación de las promociones prevista para el mes de abril.

La promoción consiste en un ahorro del 30% para las compras realizadas exclusivamente a través de la aplicación, ya sea mediante el escaneo de código QR o la utilización de la función "Clave DNI". Este beneficio está diseñado para quienes cobran sus jubilaciones o pensiones de la ANSES en cuentas del Banco Provincia, permitiéndoles optimizar sus gastos en productos de primera necesidad.

Cuenta DNI, reintegros en transporte y un supermercado con pagos NFC

Según los términos y condiciones de la entidad financiera, el beneficio cuenta con un tope de reintegro unificado por mes y por persona. Esto significa que los usuarios debieron administrar sus consumos a lo largo de las semanas previas para no exceder el límite de devolución establecido. El reintegro se ve reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a la aplicación dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la compra.

Es fundamental que, al momento de realizar el pago en las cajas de los establecimientos adheridos, el usuario informe que utilizará Cuenta DNI. El banco aclaró que este descuento no es acumulable con otras promociones vigentes ni aplica si el pago se efectúa con tarjetas de crédito o débito físicas, o mediante otras billeteras virtuales que operen con códigos QR ajenos al ecosistema propio del Banco Provincia.

Condiciones en supermercados y mayoristas

La jornada del martes 31 es clave para los consumos en grandes superficies, donde los jubilados suelen realizar compras de abastecimiento. El Banco Provincia informó que las promociones en supermercados y mayoristas adheridos están sujetas a la vigencia del calendario mensual, por lo que el uso del beneficio este martes agota el cupo disponible para marzo. Las devoluciones se calculan sobre el valor final del ticket de compra.

Para utilizar la aplicación, el jubilado debe contar con un dispositivo móvil con conexión a internet y tener validada su identidad. La entidad destacó que el uso de la clave DNI o el QR simplifica la transacción en el punto de venta, evitando el manejo de efectivo o el intercambio de documentos físicos. Este sistema busca agilizar la atención en los comercios durante los días de mayor afluencia de público por el cierre de las promociones.

Renovación de beneficios para abril

A partir del 1 de abril, el Banco Provincia actualizará su esquema de beneficios, lo que suele incluir modificaciones en los días de vigencia de cada rubro o cambios en los montos máximos de reintegro. Por este motivo, la recomendación de la entidad para sus clientes es verificar el saldo de sus beneficios de marzo este martes. Los usuarios pueden consultar los comercios cercanos adheridos directamente desde el buscador integrado en la aplicación móvil.

Cuenta DNI suma plazos fijos en dólares

El programa de descuentos de Cuenta DNI forma parte de la política de fidelización y asistencia financiera del banco para el sector pasivo. Al ser una herramienta digital, el banco enfatiza que la seguridad de la cuenta depende de no compartir claves ni códigos de verificación con terceros. Los reintegros se acreditan de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales tras la compra en los locales habilitados de la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

GZ / lr