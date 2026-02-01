Cuenta DNI arranca febrero con descuentos clave para ahorrar en alimentos, súper y gastronomía

Con la continuidad de las promociones especiales por la temporada de verano, Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, renovó su esquema de descuentos para febrero. A lo largo del mes, los usuarios podrán acceder a beneficios en comercios de cercanía, carnicerías, supermercados, ferias, gastronomía y espacios recreativos, con reintegros semanales que buscan aliviar el gasto cotidiano en un contexto de precios elevados.

Verano 2026: todos los descuentos de Cuenta DNI para comer y disfrutar en la Costa

El programa mantiene los beneficios más utilizados por los bonaerenses e incorpora acciones específicas vinculadas al consumo turístico y familiar, especialmente en destinos de verano.

Descuentos en comercios de cercanía y carnicerías

Uno de los beneficios más aprovechados por los usuarios continúa vigente durante todo febrero. La billetera ofrece un 20% de descuento todos los viernes en comercios de cercanía, carnicerías, pollerías y pescaderías adheridas.

El tope de reintegro es de $5.000 por semana, lo que equivale a un ahorro mensual de hasta $20.000, alcanzable con compras superiores a $25.000 por semana.

Promoción “Especial Comercios” por la temporada de verano

Durante todo el mes se mantiene la promoción Especial Comercios Temporada de Verano, que incluye un 25% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 por semana.

El beneficio aplica en locales gastronómicos y espacios recreativos como Havanna, Parador Atalaya, Amalfi, Lucciano’s, Freddo, Grido, Churros El Topo, Le Park Entretenimientos, La Pinocha, Alpino y el Parque de Mogotes, entre otros.

Ferias y mercados bonaerenses

Cuenta DNI refuerza el consumo local con un 40% de descuento todos los días en ferias y mercados bonaerenses. El beneficio tiene un límite de $6.000 por semana, válido para tickets de hasta $15.000.

Billeteras virtuales en el interior: dónde aceptan Cuenta DNI, MODO o Mercado Pago para aprovechar reintegros locales

Beneficios en estaciones de servicio

En tiendas YPF Full, los usuarios pueden acceder a un 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El beneficio aplica para consumo en tienda, pero no incluye la carga de combustibles.

Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años

La billetera mantiene un beneficio exclusivo para adolescentes: 30% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que permite consumos de hasta $26.700. La promoción está pensada para fomentar el uso responsable de medios digitales entre jóvenes.

Librerías, universidades y comercios educativos

En librerías adheridas de toda la provincia, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Además, en comercios ubicados dentro de universidades bonaerenses rige un 40% de descuento todos los días, con un límite de $6.000 por semana por persona.

Banco Provincia lanzó un amplio paquete de promociones con Cuenta DNI para el verano 2026

Perfumerías, farmacias y supermercados

Durante febrero también continúan los beneficios en grandes cadenas:

- Perfumerías y farmacias: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope.

- Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope.

- Supermercados Día: 20% de descuento los lunes, con tope unificado de $8.000 por día.

- Carrefour: 10% de descuento todos los miércoles, sin tope.

- Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro.

Requisitos y condiciones a tener en cuenta

Las promociones se aplican exclusivamente en compras realizadas mediante código QR o Clave DNI, con débito desde la cuenta asociada. Desde el Banco Provincia recordaron que los beneficios no aplican a clientes con atrasos en el pago de obligaciones con la entidad.