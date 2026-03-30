El último lunes de marzo se convirtió en una fecha determinante para los usuarios de Cuenta DNI que buscan aliviar el impacto de la suba de precios en la canasta básica. La billetera digital del Banco Provincia mantiene hoy su esquema de beneficios en comercios de barrio y grandes cadenas de supermercados, en una jornada donde la planificación del gasto mensual define el saldo final de las cuentas familiares.

La entidad financiera confirmó que este lunes 30 sigue vigente el descuento del 20% en comercios de cercanía adheridos, una opción que se consolidó como la más inteligente para las compras fraccionadas de último momento. Este beneficio cuenta con un tope de reintegro de $6.000 por mes y por persona, lo que obliga a los clientes a realizar un seguimiento preciso de sus consumos previos para no exceder el límite subsidiado.

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Uno de los puntos centrales de la jornada es la integración de la tecnología NFC (comunicación de campo cercano) para pagos sin contacto. Esta herramienta, que se habilitó de forma masiva en los últimos meses, no solo agiliza el paso por las cajas, sino que es el requisito necesario para acceder a promociones específicas en cadenas como Coto, donde el sistema de reintegros funciona de manera automatizada al acercar el teléfono a la terminal de cobro.

El impacto de los reintegros en el presupuesto familiar

Para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ingresos, la combinación de beneficios es el camino más directo. El ahorro acumulado bajo este esquema puede alcanzar los $8.000 semanales si se utilizan correctamente los cupos disponibles. El sistema de la aplicación reintegra el dinero en la cuenta del usuario dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, lo que funciona como un recupero de liquidez para la primera semana de abril.

El esquema de beneficios no se limita a los locales de barrio. Las ferias bonaerenses representan el escalón más alto de ahorro con un 40% de descuento todos los días, con un tope de $4.000 por semana. Al coincidir este lunes con el final del mes, muchos usuarios utilizan el remanente de sus límites para stockearse de productos frescos, frutas y verduras antes del cambio de calendario y la renovación de los topes mensuales.

Tecnología NFC y la nueva forma de pagar en Coto

La alianza entre el Banco Provincia y las grandes superficies comerciales puso el foco en la agilidad. En las sucursales de Coto, el descuento del lunes se aplica mediante el escaneo o el uso de NFC, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos en muchos casos. Esta modernización del sistema de cobro busca evitar las fricciones en el punto de venta que históricamente demoraban las jornadas de promociones masivas.

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El lunes es el día de mayor tráfico en la app debido a la convergencia de beneficios. Al ser el último lunes de marzo, el flujo de datos en los servidores del banco suele aumentar considerablemente durante la mañana. Por eso, la recomendación técnica es verificar la actualización de la aplicación antes de llegar a la caja para evitar inconvenientes con el sensor NFC del dispositivo móvil.

El Banco Provincia comunicó que el ahorro mensual total por persona, sumando todas las categorías como carnicerías, ferias y comercios de cercanía, puede superar los $60.000. Sin embargo, para este lunes 30, el foco está puesto exclusivamente en los artículos de primera necesidad y limpieza, que son los que mayor incidencia tienen en el ticket promedio de los supermercados adheridos a la promoción del 20%.

GZ / lr