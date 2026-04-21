La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires volverá a realizarse en el predio de La Rural, en Palermo, con una nueva edición que combinará literatura, actividades culturales y una serie de beneficios pensados para facilitar el acceso del público. En un contexto económico desafiante, el evento apuesta a sostener su convocatoria con promociones y herramientas que permiten amortizar el costo de la visita.

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Como cada año, la feria se desarrollará entre fines de abril y mediados de mayo, con una programación que incluirá presentaciones de libros, charlas, firmas de autores y espacios temáticos. Durante las primeras jornadas suelen realizarse actividades orientadas al sector editorial, mientras que luego se habilita el acceso masivo al público general.

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Cuándo empieza la Feria del Libro 2026 en Buenos Aires

El evento abrirá sus puertas en La Rural en las próximas semanas, siguiendo el calendario habitual que se extiende entre fines de abril y mediados de mayo. La feria se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes de la región, con una agenda que reúne a autores nacionales e internacionales.

Precio de la entrada a la Feria del Libro 2026

El precio de las entradas variará según el día. De lunes a jueves, el ingreso general tendrá un valor de $8.000, mientras que los viernes, sábados, domingos y feriados ascenderá a $12.000. También se ofrecerá un pase para tres visitas por $18.000, pensado para quienes desean recorrer la feria en más de una oportunidad.

Qué beneficios incluye la entrada: cómo funciona el chequelibro

Uno de los principales atractivos será el sistema de “chequelibro”, que permitirá recuperar el valor de la entrada en la compra de ejemplares. Cada ticket incluirá un crédito de $12.000 que podrá utilizarse en librerías adheridas, lo que convierte el ingreso en una inversión directa en libros.

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A esto se sumarán descuentos y promociones dentro del predio, con vales que las editoriales entregan con cada compra y que pueden acumularse, lo que permite acceder a títulos a precios más convenientes.

Quiénes pueden entrar gratis a la Feria del Libro 2026

La feria mantendrá su política de acceso gratuito para determinados públicos. Podrán ingresar sin costo los menores de 12 años, personas con discapacidad y grupos escolares durante todos los días.

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Además, de lunes a viernes, estudiantes, jubilados, pensionados y docentes podrán acceder de forma gratuita presentando la acreditación correspondiente.

Dónde comprar las entradas para la Feria del Libro 2026

Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada a través del sitio oficial de la Fundación El Libro, una opción que permite evitar filas y agilizar el ingreso. El acceso al predio se realizará por los ingresos habilitados sobre Avenida Santa Fe y Avenida Sarmiento.

Qué actividades habrá en la Feria del Libro 2026

Entre las propuestas destacadas volverá la “Noche de la Feria”, una jornada con entrada libre en horario nocturno que ofrece una programación especial y un ambiente más relajado.

A lo largo de toda la edición, el evento reunirá a autores nacionales e internacionales, presentaciones, firmas de libros y múltiples actividades culturales para distintos públicos, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del calendario porteño.