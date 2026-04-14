Cuándo es el próximo feriado 2026 en Argentina y qué fines de semana largos quedan

Tras el feriado del 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y el receso de Semana Santa, el calendario argentino entra en un período sin asuetos durante varias semanas. En ese contexto, crece la expectativa por conocer cuándo será el próximo feriado nacional.

Feriados de abril 2026: cómo queda Semana Santa y qué días no se trabaja en Argentina

Según el cronograma oficial establecido por la Ley 27.399, el próximo feriado en Argentina será el viernes 1° de mayo de 2026, cuando se celebra el Día del Trabajador. Al tratarse de un feriado inamovible que este año cae viernes, dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

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Día del Trabajador 2026: por qué el 1° de mayo es feriado y qué se conmemora

El Día del Trabajador es una jornada de alcance internacional que conmemora la lucha histórica por los derechos laborales. En Argentina, además de su carácter simbólico, suele estar acompañado por movilizaciones y actividades organizadas por distintos sectores sindicales.

Desde el punto de vista del calendario, su ubicación en 2026 lo convierte en uno de los primeros descansos prolongados tras abril, con impacto tanto en el turismo interno como en la organización de actividades recreativas.

Feriados de mayo 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El quinto mes del año no solo comienza con un feriado extendido. También incluye una segunda fecha clave: el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, será feriado inamovible. Al coincidir con el inicio de la semana, generará otro fin de semana largo, consolidando a mayo como uno de los meses con mayor cantidad de días de descanso.

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Cómo se organizan los feriados en Argentina

El régimen vigente distingue tres tipos de jornadas:

- Feriados inamovibles, que no se trasladan de fecha.

- Feriados trasladables, que pueden correrse para favorecer el turismo.

- Días no laborables con fines turísticos, definidos por el Poder Ejecutivo para generar fines de semana largos.

Este esquema busca combinar la conmemoración de fechas históricas con el impulso a la actividad económica.

Cómo funciona el calendario de feriados en Argentina según la ley vigente

Mayo

- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador (inamovible)

- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (inamovible)

Junio

- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio)

- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible)

Julio

- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible)

- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Agosto

- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable)

Octubre

- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre)

Diciembre

- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible)

- Viernes 25 de diciembre: Navidad (inamovible)