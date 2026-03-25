Feriados de abril 2026: cómo queda Semana Santa y qué días no se trabaja en Argentina

Con la llegada de abril, el calendario argentino marca uno de los períodos más esperados del año: Semana Santa. En 2026, la particularidad es que el descanso se extiende durante cuatro días consecutivos, producto de la coincidencia entre fechas religiosas y feriados nacionales. En ese contexto, surge una duda clave para trabajadores y empleadores: cuáles son los días no laborables y cómo se paga en caso de trabajar.

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Cómo queda el calendario de Semana Santa 2026

Este año, la Semana Santa se desarrolla entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, con la siguiente configuración:

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- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado nacional inamovible) y Jueves Santo

- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)

- Sábado 4 de abril: Sábado Santo

- Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua

A diferencia de otros años, el Jueves Santo —habitualmente considerado día no laborable— coincide con un feriado nacional inamovible. Esto transforma el esquema habitual y consolida un fin de semana largo de cuatro días para gran parte de la población.

Qué pasa si trabajás en feriado de semana santa 2026

La legislación laboral argentina establece reglas claras para estas fechas. Según la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical.

En ese marco:

- Si el trabajador no presta servicios, cobra el día normalmente.

- Si el trabajador trabaja durante un feriado, debe percibir el doble de una jornada habitual.

Esto aplica tanto para el jueves 2 como para el viernes 3 de abril, ya que ambos son feriados nacionales.

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Diferencia entre feriado y día no laborable

Aunque en 2026 el Jueves Santo coincide con un feriado, en términos generales existe una diferencia importante:

- Feriado nacional: el descanso es obligatorio y, si se trabaja, se paga doble.

- Día no laborable: la decisión de trabajar o no queda en manos del empleador, y si se trabaja se paga como un día común.

Este año, esa distinción queda parcialmente diluida por la superposición de fechas.

Un descanso extendido en el inicio de abril

El calendario 2026 ofrece así uno de los primeros fines de semana largos del año, con impacto tanto en el turismo como en la actividad económica. Para muchos trabajadores, representa una oportunidad de descanso; para otros sectores, especialmente servicios, comercio y turismo, implica jornadas laborales con remuneración diferencial.