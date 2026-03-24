Domingo de Ramos: qué significa, por qué se celebra y cómo marca el inicio de la Semana Santa

El Domingo de Ramos es una de las celebraciones más importantes del cristianismo porque marca el inicio de la Semana Santa, el período en el que se conmemoran los últimos días de Jesucristo antes de su crucifixión y resurrección. Se celebra el domingo previo al Viernes Santo y al Domingo de Pascua, y también señala el cierre de la Cuaresma.

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La fecha recuerda un episodio central de la tradición cristiana: la entrada de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido por una multitud que lo aclamó con ramas de palma y mantos extendidos en el camino, según relatan los Evangelios.

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El origen bíblico del Domingo de Ramos

De acuerdo con el Nuevo Testamento, Jesús ingresó a Jerusalén montado en un burro, un gesto que simbolizaba humildad y paz. A su paso, la gente lo recibió como un líder espiritual, agitando ramas de palma, que en la antigüedad representaban victoria y reconocimiento.

Ese momento es interpretado como una proclamación popular de su figura, pero también anticipa el desenlace de los días siguientes: su detención, juicio y crucifixión.

Por ese motivo, el Domingo de Ramos tiene un doble significado dentro de la liturgia cristiana: combina la celebración de una entrada triunfal con el inicio de un período de profunda reflexión.

Cómo se celebra el Domingo de Ramos en Argentina y el mundo

Las celebraciones del Domingo de Ramos incluyen rituales religiosos que se replican en iglesias de todo el mundo, con particularidades según cada región.

Entre las principales prácticas se destacan:

- Bendición de ramos: los fieles llevan hojas de palma, olivo u otras plantas que son bendecidas durante la misa.

- Procesiones: en muchas ciudades se realizan caminatas simbólicas que recrean la llegada de Jesús a Jerusalén.

- Lectura de la Pasión: durante la liturgia se lee el relato de los últimos días de Cristo.

En el Vaticano, la celebración es encabezada por el Papa en la Plaza de San Pedro, donde se congregan miles de personas. En América Latina, incluida Argentina, la fecha también tiene fuerte presencia en parroquias y espacios comunitarios.

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El significado de las palmas en la tradición cristiana

Las palmas son el símbolo central de esta celebración. Representan la victoria espiritual, la fe y el reconocimiento de Jesús como figura mesiánica.

Tras la bendición, muchos fieles conservan las hojas en sus hogares durante todo el año. En algunos casos, se entrelazan formando pequeñas cruces.

Existe además una tradición litúrgica: las palmas secas se queman y sus cenizas se utilizan en el Miércoles de Ceniza del año siguiente, lo que conecta ambos momentos dentro del calendario religioso.

Por qué el Domingo de Ramos sigue vigente

Más allá de su origen religioso, el Domingo de Ramos continúa siendo una fecha significativa a nivel cultural y social en distintos países.

Para millones de personas, representa no solo una práctica de fe, sino también un momento de encuentro comunitario y reflexión sobre valores como la humildad, el sacrificio y la esperanza.

Su vigencia radica en ese doble carácter: una celebración que combina tradición, simbolismo y actualidad, y que cada año vuelve a marcar el inicio de la Semana Santa en todo el mundo.

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