Grilla de artistas, precios y 1400 equipos: todo lo que tenés que saber sobre la Fiesta del Surubí en Goya

La ciudad correntina de Goya se prepara para vivir su evento más trascendente. La 49° Fiesta Nacional del Surubí comenzará este lunes 27 de abril y se extenderá hasta el 3 de mayo, consolidándose una vez más como el certamen de pesca deportiva más importante del continente.

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Este año, la fiesta alcanzó una cifra "anormal", en palabras de las autoridades: 1.400 equipos inscriptos, lo que obligó a cerrar los cupos de manera anticipada ante la demanda histórica.

El ministro de Turismo de la Provincia, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó la magnitud del evento durante el lanzamiento oficial: "Por ahí a ustedes les suena algo normal, pero créanme que es totalmente anormal lo que tienen aquí", señaló, subrayando el impacto turístico y económico que representa el "Mundial de Pesca" para toda la región.

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Más allá de la largada de lanchas —el momento más icónico y emocionante del certamen—, la Comisión Municipal de Pesca (COMUPE) diseñó una propuesta artística que busca integrar géneros y generaciones. El escenario mayor recibirá desde los máximos exponentes del chamamé hasta referentes del rock y la música urbana.

Cronograma de espectáculos:

Miércoles 29 de abril (Inauguración): Apertura con los hits de La Mosca .

Jueves 30 de abril (Noche de Chamamé): Una velada dedicada a las raíces con Amboé, Los Alonsitos, Los Bofill, Bocha Sheridan y Amandayé .

Viernes 1 de mayo (Elección de Reina): El cierre musical estará a cargo de La Joaqui , apostando al público joven.

Sábado 2 de mayo (Noche de Rock): Doble propuesta con la energía de Kapanga y los clásicos de Coti Sorokin .

Domingo 3 de mayo (Cierre): Fin de fiesta a pura cumbia de la mano de El Polaco.

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Precios y acceso al predio

La organización confirmó los valores de las entradas para quienes deseen asistir al predio Costa Surubí. Se destaca la preventa de un combo abono por los cinco días a $30.000, pensado para el público local y los turistas que planean vivir la semana completa.

Valores por jornada:

Miércoles: $6.000

Jueves: $8.000

Viernes: $12.000

Sábado: $12.000

Domingo: $8.000

Con el operativo de seguridad y logística ya en marcha, Goya se alista para recibir a miles de pescadores y visitantes de todo el país, reafirmando que la causa del surubí es, ante todo, un fenómeno cultural y social que excede largamente la competencia en el río Paraná.