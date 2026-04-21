Malvinas: los veteranos de Corrientes regresaron con "el alma aliviada" tras visitar Darwin

En una jornada cargada de emoción y simbolismo, la ciudad de Corrientes recibió este lunes a los 20 veteranos de guerra que protagonizaron el séptimo viaje a las Islas Malvinas organizado por el Gobierno provincial. La delegación, que había partido el pasado 10 de abril, regresó al territorio correntino tras compartir siete días en el archipiélago, cumpliendo con una travesía que el Estado sostiene como una política de reparación histórica y acompañamiento humano.

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El recibimiento oficial tuvo lugar en el Ministerio de Seguridad, donde autoridades y familiares esperaron a los héroes. Para el ministro de Seguridad, Adán Gaya, este programa "es una demostración más del compromiso con nuestros héroes; son gestos humanos que uno se lleva en el corazón".

Sanar las heridas en el cementerio de Darwin

Para muchos de los excombatientes, el regreso significó soltar una carga emocional de más de cuatro décadas. José Enrique Teijeiro, uno de los integrantes de la comitiva, logró cumplir el deseo de rezar en el cementerio de Darwin y despedir formalmente a sus amigos y camaradas caídos: José Luis Ríos, Vladimir Odora y Carlos Frías.

"Vuelve aliviado, se sacó una mochila muy pesada", relató su esposa Miriam, reflejando el sentimiento generalizado de la delegación. Estos viajes no son solo traslados geográficos, sino procesos de sanación espiritual que permiten a los veteranos reencontrarse con su propia historia y cerrar etapas personales que quedaron abiertas en 1982.

El relevo generacional de la memoria

Uno de los momentos más emotivos de la bienvenida fue la participación de Mateo, un niño de 7 años y sobrino del caído Guillermo Núñez. El pequeño cantó para los veteranos, simbolizando que la "Causa Malvinas" permanece vigente en las nuevas generaciones de correntinos.

Este enfoque institucional busca que el sacrificio de los excombatientes sea reconocido y honrado más allá de las fechas de efemérides.

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La delegación de los 20 héroes

La nómina de quienes completaron este séptimo viaje sanador incluye a: Luis Alfonzo Cabral, Víctor Ramón Acosta, Walter Rolón, Juan Desiderio Barbona, Ricardo Luis Villordo, Vicente Nicanor Sánchez, Julio Cesar Moreira, Francisco Ramón Fernández, Felix Antonio Rivero, Armando Francisco Fernández, Eudoro Tomas Acosta, Horacio Alberto López, Carlos Ignacio Reyero, Martin Serrudo, Juan Fernández, José Enrique Teijeiro, Francisco Ayala, Fidel Gómez, Julio Gustavo Sotelo y Juan Carlos Benítez.

La coordinación estuvo a cargo de Oscar Bordon, con la cobertura periodística de César Millán y Lisandro Moreira. Con este regreso, Corrientes reafirma su posición de vanguardia en políticas de reconocimiento a los veteranos, entendiendo que el acompañamiento debe ser diario, escuchando sus historias y garantizando que su valentía no sea olvidada.