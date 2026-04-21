Franco Colapinto: se conoció el cronograma completo de su exhibición en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires oficializó el cronograma completo de la exhibición que encabezará Franco Colapinto, en lo que promete ser uno de los eventos automovilísticos más convocantes del año. La jornada se desarrollará el domingo 26 de abril en el barrio de Palermo, con una puesta que combinará acción en pista, espectáculos y actividades para el público.

El piloto nacido en Pilar tendrá cuatro apariciones ante los fanáticos a lo largo del día, en un evento que marcará un hito: será la primera vez que un argentino maneje un auto de Fórmula 1 en plena vía pública porteña. La expectativa es alta y se espera una multitud, con localidades preferenciales agotadas desde el primer día.

Cuatro salidas y un recorrido especial

El cronograma establece que Colapinto realizará dos tandas con un monoplaza de Fórmula 1 —un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, provisto por la escudería Alpine—, una vuelta con el histórico auto conocido como “Flecha de Plata”, vinculado a Juan Manuel Fangio, y un recorrido final en un bus descapotable para saludar al público.

Las salidas estarán distribuidas de la siguiente manera:

12:45: primera vuelta con el Lotus E20

14:30: exhibición con la Flecha de Plata

15:15: segunda tanda con el Lotus

15:55: recorrido en bus descapotable

El circuito callejero estará ubicado sobre la avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, e incluirá un trazado que pasará por puntos emblemáticos de la zona norte de la Ciudad.

Accesos, shows y organización

Desde las 8:30 se habilitarán los accesos al público en dos sectores gratuitos principales: la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia, esta última lindera al Jardín Japonés. En ambos espacios habrá pantallas gigantes, entrevistas en vivo, DJs y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11.

Las autoridades informaron que no estará permitido acampar en las plazas ni la venta ambulante en las inmediaciones del evento, en un intento por ordenar la masiva convocatoria prevista. Además, se distribuirán pantallas en puntos estratégicos del circuito —como Libertador y Casares, Figueroa Alcorta y Sarmiento, y Bullrich y Cerviño— para garantizar visibilidad a quienes no puedan acceder a los sectores más cercanos.