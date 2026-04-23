Inseguridad en Corrientes: el dueño de una casa sorprendió a los ladrones que lo desvalijaron

Un violento episodio de inseguridad sacudió al barrio San Martín de la ciudad de Corrientes. Dos delincuentes ingresaron el miércoles por la tarde a una propiedad ubicada por la calle Héroes Civiles al 1700, de donde sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo, joyas y diversos artículos de valor tras ser sorprendidos por el propietario.

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Fuentes policiales confirmaron a Perfil que el dueño de casa arribó a la vivienda en horas de la tarde y, al ingresar, se encontró de frente con los sujetos. Ante el riesgo inminente, el hombre optó por una maniobra defensiva: cerró la puerta y huyó del lugar para resguardar su integridad física.

El botín y la huida

Al regresar momentos más tarde con asistencia, la víctima constató el desorden y la faltante de sus pertenencias. Según consta en la denuncia formal, los ladrones se llevaron dinero en efectivo, varios relojes, perfumes y zapatillas.

Los investigadores estiman, por las huellas halladas en el lugar, que los malvivientes se dieron a la fuga saltando un muro perimetral ubicado en el fondo del terreno.

Investigación en curso

La Policía de Corrientes trabaja intensamente en el rastreo de los delincuentes. Como parte del protocolo, se encuentran analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la propia vivienda y de los domicilios vecinos para reconstruir la ruta de escape.

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Sin embargo, la identificación se presenta compleja: trascendió que los sujetos utilizaron barbijos y pasamontañas para cubrir sus rostros y evitar ser captados por los sistemas de vigilancia.

Hasta el momento no hay detenidos, aunque no se descarta que se trate de una banda que realiza inteligencia previa en la zona para detectar viviendas momentáneamente vacías.