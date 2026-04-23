Cuándo cobro el sueldo de abril en Corrientes: fechas por terminación de DNI

El Ministerio de Hacienda y Finanzas confirmó el calendario de pagos correspondiente a los haberes del mes de abril para la administración pública de Corrientes. El cronograma comenzará este viernes 24 y se extenderá hasta el último día hábil del mes, alcanzando a la totalidad de los agentes activos, jubilados y pensionados del sistema previsional.

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Con la ejecución de este esquema, el Gobierno de Corrientes garantiza el desembolso del Ingreso Salarial Mensual, compuesto por el sueldo propiamente dicho y los adicionales remunerativos establecidos para el escalafón provincial.

Detalle del cronograma por terminación de DNI

Como es habitual, el pago se realizará de manera escalonada según la finalización del Documento Nacional de Identidad de cada agente:

Viernes 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1 .

Lunes 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3 . Cabe destacar que este tramo estará disponible de forma anticipada el sábado 25 a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA y por el servicio de homebanking.

Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5 .

Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7 .

Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9.

Disponibilidad y servicios bancarios

Desde la entidad bancaria provincial recordaron que el uso de los canales digitales y la red de cajeros automáticos permite agilizar el cobro sin necesidad de asistir a las sucursales físicas el primer día de pago.

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La anticipación de los fondos para el tramo del lunes (disponible desde el sábado) es una medida que se mantiene para facilitar el acceso al salario durante el fin de semana.