Alberto Samid: "Burros hay para 2 carnicerías y vacas tenemos 50 millones"

El empresario Alberto Samid aseguró que el impacto de la comercialización de la carne de burro “no tiene futuro” ya que “es insignificante”.

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“Es insignificante lo del burro”

“Tenemos muy pocos burros. Burros para 2 carnicerías, 100 mil burros puede haber a lo sumo. Y vacas tenemos 50 millones, así que es insignificante lo del burro”, explicó el referente del sector cárnico.

“Lo que pasa que cuando hay hambre, no hay pan duro”, agregó en declaraciones a Radio Del Plata.

“En los continentes donde no hay comida, como gracias a Dios tenemos en este continente, se comen los gatos, los perros, las cucarachas”, ejemplificó.

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“No tiene futuro”

“He comido mortadela de caballo, sale muy buena. El caballo es una carne muy firme y dulzona que va justo para la mortadela”, relató Samid.

Y luego comparó: “Y el burro tiene características muy parecidas a las del caballo. Tiene una carne muy firme y es dulzona”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de expansión de la carne de burro, Samid respondió: “No hay cantidad. No llegan a 100 mil burros. Podés atender dos o tres carnicerías a lo sumo. No tiene futuro”.