Detuvieron a un alumno de 17 años en Chaco tras amenazas con un arma en redes sociales

Un estudiante de 17 años fue detenido en la localidad de Fontana tras una investigación judicial que se inició por amenazas difundidas en redes sociales contra una institución educativa. El procedimiento se concretó este jueves por la mañana, luego de que el joven publicara imágenes exhibiendo un arma de fabricación casera.

El caso se originó a partir de una denuncia de autoridades de la E.E.S. N° 28 “Lorenzo Winter”, quienes alertaron sobre publicaciones en Instagram donde el alumno mostraba una tumbera acompañada de mensajes intimidatorios que sugerían su posible utilización dentro del establecimiento.

Allanamiento y secuestro de elementos

Con intervención del fiscal Luciano Santos, quien subroga a la fiscal Rosana Soto, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda del barrio José Hernández. Allí, efectivos policiales irrumpieron en el domicilio donde el adolescente se encontraba junto a sus padres y tres hermanos.

Durante el operativo, se secuestraron tres teléfonos celulares, una notebook, cuatro cartuchos percutados calibre 12/70 y tubos metálicos compatibles con un arma casera, elementos que serán sometidos a peritajes en el marco de la causa por supuesta intimidación pública.

Investigación en contexto de amenazas escolares

El episodio se inscribe en un escenario de creciente preocupación por amenazas de tiroteos en escuelas, lo que aceleró la intervención judicial tras la denuncia presentada el pasado 19 de abril por directivos del establecimiento.

Las tareas investigativas permitieron identificar al presunto autor de las publicaciones y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

El adolescente fue puesto a disposición de la Justicia, que deberá definir los próximos pasos en función de su edad y del encuadre legal del hecho. Fuentes judiciales remarcaron que este tipo de conductas, aunque se difundan en entornos digitales, constituyen delitos y activan protocolos de actuación inmediata.