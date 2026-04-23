Misiones: el programa "Ahora Pan" sigue sin aumentos hasta el 15 de mayo

El Ministerio de Hacienda de Misiones informó que tras alcanzar un nuevo acuerdo con las cámaras del sector el programa Ahora Pan mantendrá su precio máximo de hasta $2.500 por kilo sin modificaciones hasta el próximo 15 de mayo.

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Programa "Ahora Pan"

"La continuidad del programa Ahora Pan representa un beneficio directo para miles de familias en toda la provincia y es el resultado del diálogo permanente y un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial y las cámaras del sector agrupadas en el Centro de Industriales Panaderos", señala un comunicado oficial.

"Es importante remarcar que gracias a este esfuerzo conjunto este programa continúa favoreciendo el acceso a un alimento esencial a un valor mucho más bajo que el resto de las provincias, teniendo en cuenta que el valor promedio del kilo de pan en el país supera actualmente los $4.000", agrega el texto oficial.

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Además remarcaron la estabilidad del programa, que registro solamente dos actualizaciones en su valor de referencia durante todo el periodo 2025/2026. "Frente al contexto económico complicado que estamos atravesando, en Misiones seguimos fortaleciendo la articulación entre los sectores público y privado como estrategia central para brindar previsibilidad a los sectores productivos y comerciales; y sobre todo llevar un alivio real al bolsillo de los hogares", puntualiza el documento.

Más información

https://ahora.misiones.gob.ar/#/programa/ahora-pan

Fuente: Ministerio de Hacienda