Chaco confirmó el pago de sueldos estatales: jubilados cobran el 29 y activos el 30 de abril

El Gobierno del Chaco oficializó el cronograma de pagos para empleados públicos correspondiente a los salarios de abril de 2026. La liquidación se realizará en dos jornadas consecutivas e incluirá tanto a trabajadores activos como a jubilados de la administración provincial.

De acuerdo a la información difundida por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los haberes del sector pasivo se acreditarán el miércoles 29 de abril, con disponibilidad a partir de las 21 horas a través de la red de cajeros automáticos. Al día siguiente, quienes lo deseen podrán percibirlos por ventanilla en las entidades bancarias.

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En tanto, los empleados activos cobrarán el jueves 30 de abril, también con acreditación desde las 21 horas mediante los mismos canales electrónicos.

Pago antes del 1° de mayo

Desde el Ejecutivo provincial subrayaron que el esquema fue diseñado para garantizar que los salarios estén disponibles antes del Día del Trabajador. En ese sentido, remarcaron que la anticipación "permite organizar gastos y mejorar la previsibilidad económica".

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Asimismo, destacaron que el cumplimiento del calendario responde a una política de "orden financiero y a la administración responsable de los recursos del Estado".