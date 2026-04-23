El gobernador de Chaco apoyó frenar las PASO: "Hay otros problemas antes que la resolución de las candidaturas"

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, se pronunció a favor de la suspensión de las PASO en la provincia y defendió la iniciativa impulsada por el oficialismo en la Legislatura. Para el mandatario, el debate no solo es económico, sino también político: interpretó que existe un mensaje social de desgaste frente a las primarias.

En declaraciones públicas, Zdero sostuvo que el contexto actual obliga a revisar prioridades: “Es necesario suspender las PASO, no solo por el ahorro que representan, sino por lo que expresó la gente”, afirmó. En ese sentido, vinculó la medida con la baja participación electoral registrada en los últimos procesos.

Un proyecto que apunta al costo y al calendario electoral

La propuesta, presentada por el interbloque oficialista, plantea dejar sin efecto por un año la aplicación de la Ley 2073-Q, que regula las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en la provincia desde 2012. La iniciativa no elimina el sistema, sino que propone una suspensión temporal.

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Entre los argumentos centrales se destacan el alto costo logístico de organizar una elección primaria, la necesidad de optimizar recursos públicos y la intención de simplificar el calendario electoral.

Desde el oficialismo remarcan que las elecciones generales se mantendrían sin cambios, por lo que —según sostienen— no se vería afectada la estructura democrática.

“La política tiene que estar a la altura”

Zdero también apuntó al rol de la dirigencia frente a este escenario. “La política tiene que ponerse del lado de la gente”, señaló, al tiempo que cuestionó la obligatoriedad de un mecanismo que, según planteó, obliga al electorado a intervenir en decisiones internas de los partidos.

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En esa línea, insistió en que los recursos destinados a las primarias podrían utilizarse en áreas prioritarias: “Pongamos esos recursos en otras áreas que lo necesitan”, enfatizó.

En caso de aprobarse la suspensión, las candidaturas deberán resolverse dentro de cada espacio político, mediante sus mecanismos internos de selección. El proyecto sostiene que esta modalidad garantiza el funcionamiento del sistema sin necesidad de convocar a una instancia primaria.