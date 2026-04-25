Jorge Asís: "El Gobierno de Consultores que preside El Tertuliano odia demasiado a los periodistas"

Jorge Asís sostuvo que “el Gobierno de Consultores que preside El Tertuliano (Javier Milei) odia demasiado a los periodistas” al analizar el actual escenario político.

Análisis político

“NOLSALP. Significa: ´No odiamos lo suficiente a los periodistas´. El Gobierno de Consultores que preside El Tertuliano odia demasiado a los periodistas”, escribió en una publicación de “X”.

“Más que a los enemigos políticos, que se multiplican y expanden”, enfatizó Asís.

“Este loco no puede reelegir”

En otro posteo denominado “Este loco no puede reelegir”, el analista político calificó como “catastrófico error del Tertuliano al degradar a don Paolo Rocca, El Cientista que padeció la contingencia infortunada de perder el negocio de los caños de Vaca Muerta con los indios institucionalizados del país industrialmente temible”.

“Clavarle el apodo Don Chatarrín muestra que lo sigue a Oberdán aunque lo tenga bloqueado. Durante la desastrosa semana promocional en Nueva York (donde arrancó justamente el calvario inagotable del Premier Adorni), se abnegó en la faena de maltratar a don Paolo mientras cierto empresario abrumado que pagó el pasaje con la suya le comentó al consultor insigne de Wall Street: “Este loco no puede reelegir”.

“En adelante Don Chatarrín resultó fundamental para el repentino sentimiento de revaloración de Mauricio, El (abducido) Ángel Exterminador”, prosiguió el periodista en su análisis.

“Miembros de número del círculo rojo que en su momento lo cagaron ahora prefieren mantenerlo frontalmente en pugna por el regreso a la presidencia. El Cientista trató con respeto el tema pragmático con el Ángel que demora las decisiones trascendentales hasta después del Mundial. Ampliaremos”, concluyó Asís.