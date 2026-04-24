Impacto en las provincias: ante la ausencia del INYM, Misiones reunió a los actores de la cadena yerbatera

El Ministerio del Agro encabezó una mesa de trabajo con amplia participación de actores del sector yerbatero para analizar la situación actual y construir una propuesta de precios de referencia en un contexto de desregulación, informó el Gobierno de Misiones.

Cadena yerbatera

Con la participación de representantes de la industria, cooperativas, secaderos, productores y trabajadores rurales, el Gobierno de Misiones llevó adelante una mesa de trabajo yerbatera en la sede del Ministerio del Agro. La convocatoria respondió a la necesidad de generar un ámbito de diálogo frente a la ausencia de definiciones en el escenario nacional, reuniendo a más de cuarenta referentes de los distintos eslabones de la cadena.

Durante la reunión, los productores plantearon la necesidad de contar con precios de referencia que otorguen previsibilidad a la actividad, mientras que los representantes de los trabajadores rurales expusieron la compleja situación que atraviesa el sector, al señalar el impacto directo de la desregulación sobre sus condiciones laborales y de ingresos.

Así se compartió un diagnóstico generalizado sobre las dificultades que atraviesan especialmente los sectores primarios de la cadena.

Propuesta concreta

Por su parte, los representantes de la industria misionera manifestaron su disposición a trasladar el planteo a sus respectivas cámaras y federaciones, con el objetivo de avanzar en una propuesta concreta que permita ordenar la discusión de precios.

En la misma línea, desde el sector industrial con presencia en Corrientes -particularmente de Colonia Liebig- se expusieron los valores actualmente abonados por la materia prima, destacando el vínculo con productores misioneros y reconociendo que la situación responde a múltiples factores que inciden sobre la rentabilidad del sector.

Tras el intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de quince días, período en el cual el sector industrial y molinero analizará alternativas para acercar una propuesta que pueda ser discutida en conjunto. La instancia dejó como saldo un consenso respecto a la necesidad de sostener el diálogo como herramienta para abordar un escenario complejo, atravesado por la falta de regulación y acuerdos de referencia.

Desde el Gobierno provincial se valoró la participación y la disposición de todos los sectores, destacando el clima de respeto en el que se desarrolló la jornada.

Voces

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, señaló que la provincia se encuentra evaluando una estructura de costos de la cadena yerbatera para fortalecer su rol de mediador institucional y contribuir a la construcción de acuerdos en ausencia de herramientas nacionales vigentes.

En la misma línea, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tienen antecedentes previos a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector. Asimismo, advirtió que los períodos de libre mercado han sido históricamente los más adversos para el conjunto de los actores de la cadena.

"De esta manera, el gobierno de la provincia reafirma su rol como articulador de consensos en un contexto marcado por la ausencia de herramientas nacionales. Frente a este escenario, la provincia asume la responsabilidad de sostener el diálogo entre los distintos eslabones de la cadena, contener la situación de los sectores más afectados y acompañar al sistema productivo con iniciativas que permitan recuperar previsibilidad", indica un comunicado.

Fuente: Ministerio del Agro y la Producción