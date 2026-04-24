Crisis en el transporte del Gran Resistencia: menos colectivos, cambio de autoridades y tensión en el sistema

El sistema de transporte público en el Gran Resistencia atraviesa uno de sus momentos más críticos: menos colectivos en circulación, recorte de servicios y creciente incertidumbre para usuarios y trabajadores. En ese escenario, el Gobierno del Chaco avanzó con un cambio en la conducción del área, en un intento por contener una crisis que combina factores económicos, operativos y políticos.

A través de decretos oficiales, el gobernador Leandro Zdero dejó sin efecto la designación de Mario Rodolfo Díaz como subsecretario de Transporte y Logística, cargo que ocupaba desde 2023, y nombró en su lugar al contador José Luis Picaluk.

La decisión se da en un contexto de fuertes reclamos del sector empresario y advertencias gremiales, a pocas semanas de la implementación del sistema Chacobus, que busca modernizar el servicio en el área metropolitana.

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Menos colectivos y servicios recortados

La crisis no es solo local. Según un comunicado de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), el transporte del interior del país se encuentra en una “emergencia terminal”, con impacto directo en la frecuencia y calidad del servicio .

Entre las principales consecuencias ya visibles se destacan la reducción de hasta el 40% en las frecuencias, especialmente fuera de horarios pico, suspensión de servicios nocturnos, por la imposibilidad de sostener costos operativos y riesgo en el pago de salarios, lo que podría derivar en medidas de fuerza.

Estas decisiones afectan de lleno a ciudades como Resistencia y su área metropolitana, donde miles de usuarios dependen diariamente del transporte público.

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Un sistema desfinanciado

Desde el sector empresario advierten que el problema de fondo es estructural: el sistema funciona con un fuerte desfasaje económico.

Entre los factores que explican la crisis aparecen: aumento del combustible, que impacta directamente en los costos (el gasoil representa cerca del 18% de la estructura tarifaria), deuda del Estado nacional por subsidios vinculados a la tarjeta SUBE, que las empresas vienen financiando con recursos propios. y desigualdad en el reparto de subsidios, con una brecha creciente entre el AMBA y el interior del país.

Según el diagnóstico del sector, mientras en Buenos Aires el boleto se mantiene subsidiado, en el interior el costo real del pasaje debería superar ampliamente los valores actuales para cubrir los gastos.

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En este escenario, el Gobierno provincial resolvió redefinir la conducción del área de Transporte, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos. El nuevo subsecretario, José Luis Picaluk, asumió con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y enfrentar una situación que combina presión de empresas, sindicatos y usuarios.

La crisis del transporte en el Gran Resistencia se configura como un problema de múltiples capas: financiamiento insuficiente, costos en alza y debilidad estructural del sistema. Mientras se esperan definiciones sobre subsidios y tarifas, el servicio continúa deteriorándose, con impacto directo en la vida cotidiana de miles de chaqueños.