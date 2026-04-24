Escándalo en Chaco: denuncian a una mujer por ejercer como médica con matrícula ajena en hospitales

Una mujer es investigada en la provincia del Chaco por presunto ejercicio ilegal de la medicina, luego de comprobarse que se desempeñaba en guardias hospitalarias utilizando una matrícula profesional que no le correspondía.

La denuncia fue formalizada por autoridades sanitarias ante la Policía, tras una verificación realizada con el Ministerio de Salud Pública que permitió confirmar la irregularidad. El caso se originó en el ámbito de la Región Sanitaria 2, cuyo director impulsó la presentación judicial.

Según las actuaciones, la sospechosa habría cumplido funciones en hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, donde firmaba documentación médica con un número de matrícula que, en realidad, pertenece a un profesional masculino.

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Registros, firmas y derivaciones bajo análisis

Como parte de la evidencia incorporada a la causa, se aportaron copias certificadas de registros electrónicos, libros de guardia y derivaciones médicas, en particular hacia el Hospital “4 de Junio”. Todos estos documentos contienen firma y sello de la mujer ahora investigada.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo del fiscal Marcelo Soto, quien ordenó avanzar con medidas judiciales en el marco de una investigación por usurpación de títulos y honores.

El Ministerio de Salud activó un protocolo interno

Desde la cartera sanitaria confirmaron que fue el propio Ministerio el que detectó las irregularidades y dio intervención a la Justicia. A partir de allí, se desplegó un operativo conjunto entre la Subsecretaría de Salud y el área legal para formalizar la denuncia e iniciar una investigación administrativa paralela.

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El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, sostuvo que existe una “decisión de avanzar a fondo ante cualquier irregularidad” y remarcó que toda la información recolectada fue puesta a disposición de la Justicia.

Doble investigación: penal y administrativa

El expediente avanza en dos planos. Por un lado, la Justicia busca determinar las responsabilidades penales de la mujer. Por otro, el Ministerio analiza cómo logró acceder a los hospitales, bajo qué condiciones realizaba tareas y si existieron fallas en los mecanismos de control interno.

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En ese sentido, se aclaró que la sospechosa no integra el plantel formal del sistema de salud provincial, lo que abre interrogantes sobre su ingreso a los establecimientos y la eventual percepción de ingresos.

Desde el Gobierno indicaron que continuarán colaborando con la investigación judicial y que se adoptarán medidas administrativas una vez que se establezcan responsabilidades.