Corrientes activa las "Video Multas": cómo funciona el sistema y qué infracciones sancionará

En una sesión clave, el Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes sancionó la ordenanza que crea el Sistema Municipal de Actuaciones Digitales – Video Multa. Esta nueva normativa otorga facultades legales a las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para que funcionen como prueba directa en la detección y documentación de faltas municipales.

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La medida, impulsada por la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana, busca optimizar el control del tránsito en la Capital mediante el uso de tecnología. Según explicó la concejal Gabriela Gauna, el objetivo es "dotar de facultades a las cámaras que ya posee la ciudad, donde se visualizan inconductas las 24 horas".

¿Qué infracciones captarán las cámaras?

El sistema estará configurado para registrar una serie de faltas recurrentes que afectan la fluidez y seguridad vial. Entre ellas se destacan:

Estacionamiento en doble fila y obstrucción de garajes.

Cruces de semáforo en rojo .

Falta de casco y de espejos retrovisores en motocicletas.

Otras infracciones de tránsito detectadas por los monitores del COM.

El fin de la presencia física obligatoria

La principal novedad de la ordenanza es que ya no se requerirá que un inspector de tránsito esté físicamente en el lugar del hecho para confeccionar la multa. Los agentes municipales que monitorean las cámaras tendrán la potestad de labrar el acta de infracción de manera digital y enviarla directamente al Tribunal Administrativo de Faltas.

"Esas imágenes servirán de prueba, garantizando siempre la cadena de custodia y las garantías necesarias para que el vecino pueda realizar su descargo", señaló Gauna a radio Sudamericana.

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Comunicación y plazos

Para garantizar la transparencia del sistema, la ordenanza introduce precisiones sobre la cartelería informativa. El Ejecutivo Municipal deberá señalizar los lugares donde las cámaras cumplan esta función sancionatoria y utilizar todos los canales oficiales y redes sociales para informar a la ciudadanía.

En cuanto a su entrada en vigencia, la edil recordó que toda ordenanza tiene un plazo de promulgación que, por lo general, comienza a regir 10 días después de su sanción, tras lo cual se iniciará la implementación efectiva del sistema en las calles de la ciudad.