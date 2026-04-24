Cambios en el Gobierno: quiénes son los nuevos directivos designados en el Ioscor

El gobernador Juan Pablo Valdés movió las piezas en una de las cajas más sensibles de la administración pública provincial. A través de nuevas designaciones, el Ejecutivo busca oxigenar la gestión del Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (Ioscor), que en los últimos meses fue blanco de críticas por la prestación de sus servicios.

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Al frente de la Gerencia General asumirá la contadora pública Silvana Aguirre Serantes, quien deja la dirección del Hospital Pediátrico Juan Pablo II para volcar su experiencia en la gestión sanitaria al instituto. En tanto, la subintervención quedará a cargo de Federico “Chani” Ojeda, un funcionario de confianza del mandatario que hasta ahora lideraba la Subsecretaría de Sistemas y Tecnología de Información (SUSTI).

Los ejes: modernización y control de gastos

Tras la confirmación de su cargo, Federico Ojeda reveló las directivas precisas que recibió del Gobernador: "Nos pidió muchísima austeridad y buscar la mayor eficiencia posible". Según el funcionario, el desafío es mayúsculo dado que el Ioscor es la obra social que nuclea a la gran mayoría de los empleados públicos de la provincia y requiere una cobertura federal "de punta a punta".

La llegada de Ojeda, experto en procesos tecnológicos, no es casual. El objetivo central de esta nueva etapa será la modernización del servicio. "Queremos estar a la altura para ser mucho más eficientes y que el servicio llegue a toda la provincia", remarcó el flamante subinterventor a radio Dos, sugiriendo que la digitalización de trámites y la agilización de órdenes serán prioridades en su agenda.

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Un cambio en un momento crítico

La renovación de autoridades se produce en un contexto de fuertes reclamos por parte de los afiliados, quienes vienen denunciando el mal funcionamiento en todo el territorio provincial. Con estos cambios, Valdés apuesta a una gestión más técnica y transparente, equilibrando el perfil sanitario de Aguirre Serantes con la capacidad operativa y tecnológica de Ojeda.

Desde el Gobierno Provincial esperan que esta nueva cúpula logre normalizar los servicios y optimizar los recursos de una entidad que resulta clave para el sostenimiento del sistema de salud privado y público de Corrientes.