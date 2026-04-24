Crisis en el transporte: FATAP denuncia deudas de Nación y advierte una "parálisis inminente"

La crisis del transporte urbano que esta semana golpeó a Corrientes con la suspensión de 23 trabajadores en ERSA y San Lorenzo, es el síntoma de un colapso mayor a escala nacional. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un duro comunicado en el que advierte que el servicio en las provincias se encuentra en un estado de "parálisis inminente".

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Según la entidad, el sistema atraviesa una asfixia financiera derivada de un desfasaje de costos que hace "imposible" sostener la operatividad normal de las unidades. En este contexto, FATAP reveló que, sin los subsidios adecuados, el costo real del pasaje en el interior del país ya debería superar los $2.300 para cubrir los gastos básicos.

Los tres pilares de la crisis

La federación detalló los motivos que llevaron al transporte al borde del abismo:

Combustible por las nubes: el incremento del gasoil, impulsado por el conflicto en Medio Oriente, ha desequilibrado las fórmulas de costos. El combustible representa el 18% del precio del boleto, y un salto del 25% en este insumo impacta de forma directa en el servicio.

Deuda por Atributos Sociales: el Gobierno Nacional adeuda los pagos de los descuentos de la tarjeta SUBE (jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales) correspondientes a enero, febrero y marzo . Esto implica que las empresas están financiando con recursos propios los beneficios que otorga el Estado.

Falta de Federalismo: FATAP denunció una "desigualdad alarmante" frente al AMBA, que recibe fondos masivos para mantener un boleto de entre $700 y $800, mientras el interior queda relegado.

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Restricciones y riesgo salarial

Ante la falta de fondos, las empresas ya han comenzado a implementar medidas de emergencia que afectan directamente al usuario correntino y de todo el país:

Reducción de frecuencias: ya se aplica una merma de hasta el 40% en el servicio fuera de los horarios pico. Corte del servicio nocturno: La imposibilidad de costear el gasoil obliga a restringir la circulación en horarios de baja demanda. Conflicto laboral: La crisis pone en jaque el pago de salarios, lo que podría derivar en nuevas medidas de fuerza por parte de la UTA.

"Sin los fondos que legalmente corresponden, el servicio corre riesgo de desaparecer", sentenciaron desde la federación, tras solicitar una reunión urgente con el Secretario de Transporte de la Nación para liberar los fondos adeudados y abrir una mesa de diálogo federal.