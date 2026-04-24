Marcos Di Palma: "Adorni es imbancable con todas las cagadas que se mandó y Milei lo sigue bancando"

El expiloto de automovilismo Marcos Di Palma aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “es imbacable con todas las cagadas que se mandó” y que el presidente Javier Milei “lo sigue bancando”.
Además señaló que el primer mandatario “es el calco” de Néstor Kirchner “en el sentido de que él pone un rumbo, va para allá y no le importa nada”.
“Yo no estoy de acuerdo. Por decir uno va para el norte y el otro va para el sur. Pero no es como esos presidentes ´bueno vamos para el este, no vamos para el oeste, no vamos para el norte, no vamos para el sur´”, aclaró el exdiputado bonaerense.
Observatorio de encuestas: cae Milei, crece el peronismo y la izquierda gana volumen
“La culpa es de nosotros los peronistas”
“ (Milei) Te pone un rumbo que a mí no me gusta. No estoy de acuerdo pero la culpa es de nosotros los peronistas, porque para que nos gobierne él es porque nosotros hicimos una cagada”, sostuvo en declaraciones a Carnaval Stream.
Y luego completó: “Imaginate las cagadas que hizo Cristina, Alberto Fernández, La Cámpora. Todo eso no lo queremos ver más nosotros los peronistas”.
Diputada sobre una eventual candidatura de Macri: "Me encantaría, me gusta este Mauricio"
“Cristina eligió a Alberto Fernández que era un pelotudo”
“Ella (Cristina) me dijo que ´íbamos a volver, que íbamos a ser mejores, que entendieron las macanas que había hecho´. Yo le creí. A mí me defraudó”, señaló en otra parte de la entrevista.
“Porque los dos primeros años que yo fui diputado éramos oposición de María Eugenia Vidal, de Macri, entendía que las cosas no salían. Pero cuando agarraron el poder no hicieron lo que tendrían que haber hecho”, reclamó Di Palma
“Ella fue la que eligió a Alberto Fernández que era un pelotudo, no lo elegimos nosotros. Así que si vos te equivocás es porque no sos una buena líder, el líder no se equivoca, el líder ayuda y si tiene que bajarse se baja”, aseguró.
Por último manifestó su apoyo al actual gobernador bonaerense al aseverar que “Axel (Kicillof) me gusta más que Daniel” y que “apoyaría mucho más”.