Crimen de “Wazón” Romero: el informe toxicológico confirmó alta alcoholemia y descartó drogas

La investigación por el homicidio de Jonathan Manuel “Wazón” Romero (30), asesinado durante un cumpleaños en Resistencia, sumó un elemento clave: el informe toxicológico del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), que confirmó que la víctima presentaba un alto nivel de alcohol en sangre al momento del hecho.

De acuerdo al estudio oficial, Romero tenía 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, además de 2,41 g/l en humor vítreo y 3,44 g/l en orina, valores que, según parámetros forenses, corresponden a un estado avanzado de intoxicación alcohólica.

Qué indica el nivel de alcohol detectado

Los especialistas señalaron que una alcoholemia en ese rango puede generar desorientación, alteraciones emocionales, pérdida de coordinación y deterioro del juicio, incluso con posibilidad de ingresar en estados cercanos al estupor.

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El análisis también permitió reconstruir el contexto previo al crimen: el patrón de concentración detectado en las muestras sugiere que la ingesta de alcohol se habría producido al menos dos horas antes de la muerte, en línea con la dinámica de la reunión social donde ocurrió el ataque.

En paralelo, el informe fue concluyente en otro punto: no se detectaron drogas en el organismo de la víctima, descartando la presencia de sustancias como cocaína, marihuana, anfetaminas u opiáceos.

Cuatro disparos y una lesión letal

El estudio toxicológico se integra a la autopsia preliminar, que ya había establecido que Romero recibió cuatro impactos de arma de fuego, uno de ellos mortal.

Según el informe médico, el disparo letal tuvo una trayectoria que atravesó ambos pulmones y comprometió la arteria pulmonar, provocando una hemorragia interna masiva que derivó en la muerte.

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Para los investigadores, la cantidad de disparos se corresponde con el hallazgo de al menos 12 vainas servidas en la escena, un dato que refuerza la hipótesis de un ataque de alta intensidad.

Cinco detenidos y la causa en expansión

En los últimos días, la causa avanzó con nuevos allanamientos en Fontana y Barranqueras, que derivaron en la detención de dos personas más: un familiar político del principal acusado, Damián Escalante, y una mujer vinculada a uno de los domicilios investigados.

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Con estas incorporaciones, el expediente ya cuenta con cinco detenidos, mientras la fiscalía continúa trabajando sobre distintas líneas para esclarecer el hecho, ocurrido en el marco de un cumpleaños.

Entre las medidas en curso se encuentran peritajes sobre teléfonos celulares, estudios balísticos y pruebas de dermotest, sin descartar la posible participación de otras personas.