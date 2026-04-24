POLITICA Sobre Malvinas Quirno le respondió a Gran Bretaña en medio de las amenazas de Estados Unidos de retirar su apoyo En medio de la tensión entre Reino Unido y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores salió a marcar postura sobre Malvinas Malvinas 2 de abril | Cedoc Hoy 17:51 El Ministro de Relaciones Exteriores hizo un posteo en sus redes sociales sobre la respuesta del Reino Unido a Trump respecto de la soberanía de las islas Malvinas. Noticia en desarrollo... También te puede interesar El PRO advirtió al Gobierno: “El periodismo no está para congraciar, está para informar” Marcos Di Palma: "Adorni es imbancable con todas las cagadas que se mandó y Milei lo sigue bancando" Arrancó la obra para unir Retiro y Recoleta: cómo será la nueva vía rápida para salir hacia el norte porteño La peligrosa geopolítica de Milei En esta Nota