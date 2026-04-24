viernes 24 de abril de 2026
POLITICA
Sobre Malvinas

Quirno le respondió a Gran Bretaña en medio de las amenazas de Estados Unidos de retirar su apoyo

En medio de la tensión entre Reino Unido y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores salió a marcar postura sobre Malvinas

Malvinas 2 de abril
Malvinas 2 de abril | Cedoc

El Ministro de Relaciones Exteriores hizo un posteo en sus redes sociales sobre la respuesta del Reino Unido a Trump respecto de la soberanía de las islas Malvinas.

Noticia en desarrollo...

También te puede interesar
En esta Nota