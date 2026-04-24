Un correo electrónico interno del Pentágono detalla opciones para que Estados Unidos castigue a aliados de la OTAN que, según considera, no respaldaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Entre esas medidas se incluye revisar la postura de Estados Unidos respecto al reclamo de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas,

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Las opciones de política están detalladas en una nota que expresa frustración por la supuesta renuencia o negativa de algunos aliados a otorgar a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo -conocidos como ABO, por sus siglas en inglés- para la guerra con Irán, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para describir el contenido del correo.

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Una fuente estadounidense le dijo a la agencia que estas opciones de “castigo”, también incluirían la expulsión de España de la OTAN. Además de "suspender a países 'difíciles' de posiciones importantes o prestigiosas en la organización.

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La rápida respuesta de Reino Unido

La información sobre esta posible medida sonó fuerte en el Reino Unido y fue replicada por varios medios británicos de gran alcance, como The Telegraph, Sky News, The Sun, BBC y Daily Mail.

La respuesta oficial llegó de inmediato: el vocero del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sostuvo este viernes que la soberanía de las islas Malvinas "recae en el Reino Unido". Lo dijo tras la difusión del mail del Pentágono, que indica que EE.UU. supuestamente revisa su posición neutral en la disputa de soberanía entre los británicos y la Argentina.

"Las Islas Falkland (el nombre que la ocupación inglesa usa para las Malvinas) han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido", afirmó.

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Javier Milei sobre Malvinas: "Estamos haciendo todo lo humanamente posible"

El presidente Javier Milei aseguró que su gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho“ sobre el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, pero admitió: ”No depende solo de nosotros".

“Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro", dijo Milei el jueves al streaming Neura.

Y agregó: "Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente’”.

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