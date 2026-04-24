Trump contra la FED: “Ni Powell ni Warsh bajarán la tasa de interés”

La decisión de Donald Trump de avanzar contra la Reserva Federal y presionar por una baja de tasas choca, según el análisis, con los límites económicos y políticos del sistema. “No creo que Powell lo haga, no creo que Warsh lo haga”, advierte Daniel Kerner, que señala que “la inflación no está bien anclada en Estados Unidos” y que forzar un recorte “implica que el mercado pierda credibilidad”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), sostiene que más allá de los nombres propios, el trasfondo es un intento de condicionar al Banco Central que ya está generando “muchísimo ruido en el mercado americano y global”.

Daniel Kerner es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Posee maestrías en Historia latinoamericana y Economía por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Reside en Washington DC desde hace más de 20 años, donde trabaja analizando la dinámica política y económica de la región para inversores y organismos internacionales. Actualmente se desempeña como director ejecutivo para América Latina en Eurasia Group, la principal consultora de análisis de riesgo político a nivel mundial. Ha escrito y coescrito diversos libros que analizan la realidad política argentina y regional. Entre sus obras más recientes, Back to the 90s, donde analiza la década de la convertibilidad en Argentina para extraer lecciones aplicables al presente, especialmente ante las similitudes y contrastes con el gobierno de Javier Milei.

Trump nominó a Kevin Warsh en reemplazo de Powell en la FED. Trump pide, como todos los presidentes, como pide Lula, que bajen la tasa de interés. Y me gustaría tu mirada de qué significa este cambio del presidente de la FED.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ha sido un cambio muy importante en la forma en que Trump ha hablado de la FED y lo que ha intentado hacer. Hay que pensar no solamente en la nominación, sino mucho más importante en una investigación judicial contra el actual presidente de la FED. Es decir, una investigación judicial contra el presidente del Banco Central, que en teoría y en la práctica hasta ahora ha sido independiente, y que es claramente una investigación judicial motivada políticamente.

Trump es una persona que, primero, no cree en la división de poderes, no cree en que tenga que haber límites a la autoridad presidencial. Cree, además, que hay que bajar la tasa de interés y que sabe de política monetaria, y cree que debe controlar esto. Y esto es importante porque ha generado muchísimo ruido en el mercado americano y global, porque finalmente Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Los activos financieros americanos son considerados los más seguros del mundo, y si de pronto empieza a haber preocupaciones de que la política monetaria norteamericana no es transparente, esto tiene repercusiones sobre todo.

Kevin Warsh, en particular, es alguien del sistema, que puede tener sus visiones, pero hasta hace unos años o hasta hace unos meses no necesariamente tenía una visión diferente a la que tienen la mayor parte de los economistas sobre la independencia del Banco Central. Ahora es un poco mixto. Trump piensa que si logra poner a esta persona va a hacer lo que él quiera, lo cual es una duda. Pero, más allá de eso, yo creo que aquí lo importante es que Trump está tratando de romper la independencia del Banco Central americano, lo cual tiene implicaciones muy fuertes para la economía global.

Claudio Loser sobre la economía de Estados Unidos

Ese punto me parece crucial. Me gustaría que profundizara sobre él. O sea, si Warsh representa el fin o el parcial rompimiento de la independencia del Banco Central más importante del mundo.

Es probable que no. Primero, no está claro que a Warsh lo vayan a poder aprobar. Si bien los republicanos, el partido de Trump, tienen mayoría en el Senado, hay un senador, el senador republicano por Carolina del Norte, que ha dicho que él no va a votar hasta que no se termine la investigación judicial sobre el actual presidente del Banco Central, Jerome Powell, que, como te decía antes, es una investigación que claramente está políticamente motivada.

Trump ha utilizado y está utilizando todas las herramientas judiciales que tiene a disposición para ir tras sus adversarios, enemigos, aquel que se le ponga enfrente. El presidente de la Reserva Federal es uno de ellos. Yo creo que si Trump no da marcha atrás un poco con esta investigación, va a ser difícil que el Senado confirme a Warsh.

Y después está la pregunta: ¿Warsh va a hacer lo que quiera Trump o no? La verdad es que no lo sabe nadie, pero yo tengo la impresión de que finalmente a Trump le quedan dos años y pico. Sus niveles de aprobación están yendo hacia abajo, es muy probable que a su partido le vaya mal en las elecciones. Yo creo que finalmente Warsh está siendo astuto, sin decir del todo, para que lo confirmen, y después yo creo que él va a mantener la independencia.

Y hasta ahora Trump avanza, pero después da marcha atrás cuando ve que los mercados. De nuevo, yo creo que Warsh, como individuo, es probable que una vez, si lo confirman, sea más o menos parecido a lo que fueron los anteriores, con su visión, pero independiente y protegiendo la independencia de la Fed. Además, hay una junta de gobernadores, hay instituciones. El tema es el daño que las amenazas de Trump hacen a la credibilidad de esto, y eso es lo que puede seguir avanzando. Yo creo que Trump va perdiendo poder, pero puede seguir avanzando. Pero, de nuevo, creo que Warsh en sí, como individuo, tal vez no sea la persona que vaya a arruinar la independencia del Banco Central.

Cómo el asedio de Trump a la Reserva Federal garantiza la permanencia de Powell

¿Cuánto de esto es consecuencia y no causa? No sé, pienso en que el propio Powell y Warsh no tienen las credenciales que tenía Bernanke, por ejemplo. Premios Nobel fueron presidentes de la Reserva Federal. Hay una pérdida sostenida del dólar y, finalmente, la Reserva Federal es menos importante en el mundo de lo que era hace 25 años. Y todo lo que estamos viendo son tironeos, síntomas de que el dólar ya no es más la moneda de reserva de valor absoluta y hegemónica como lo era hace un cuarto de siglo.

Tal vez menos que antes, pero lo sigue siendo. Las alternativas todavía son claras. Y Powell es alguien con credibilidad, y creo que en otro entorno político Warsh también sería alguien con credibilidad. Lo que sí es un síntoma de algo son las dos veces que Trump ha sido elegido, y que, a pesar de que la popularidad de Trump ha caído y de todas las cosas que está haciendo, su apoyo entre los republicanos sigue estando más arriba del 70%. Entonces sí creo que hay un síntoma, a lo mejor, de una crisis política muy fuerte y una crisis de dirección dentro de Estados Unidos, de su rol en el mundo, y un cambio dentro de cómo se comporta un presidente de Estados Unidos, que ya no cree en la independencia de las instituciones, que ya no cree en las reglas que estaban establecidas.

Que eso sí es algo muy profundo. Eso es lo que creo que está detrás de que hayamos visto al dólar debilitarse en los últimos dos años, y que tal vez la trayectoria sea hacia que el dólar ya no sea lo que fue antes de Trump y hace 25 años, porque ese rol de Estados Unidos ya no está ahí. Y yo creo que Trump es ese síntoma. Creo que no es tanto estos individuos, sino más bien si después de Trump tenemos un presidente que regresa y vuelve a lo anterior, o esto ya es un síntoma de algo que está más roto en el sistema americano, que a lo mejor el próximo es más institucionalista, pero a lo mejor el siguiente otra vez ya no es institucionalista.

Yo creo que uno de los grandes cambios es que muchos de los comportamientos que a lo mejor todo el mundo pensaba que eran claros y establecidos, Trump ha mostrado que eran acuerdos que estaban, que si uno decide no cumplirlos no parece pasar demasiado.

¿Va a bajar la tasa de interés?

No creo que Powell lo haga, no creo que Warsh lo haga. Va a depender mucho del contexto económico. Es decir, lo que dice Warsh, por ejemplo, es que la inteligencia artificial va a reducir los costos de manera tan grande, y va a mejorar la hoja de balance del Banco Central, y entonces lo va a poder bajar.

Pero hoy, esencialmente, está metido Estados Unidos en una guerra que ha subido los precios del petróleo, que ha subido los precios de los combustibles, de la cual no sabe cómo salirse, y no está claro cómo se va a salir, y cuyos efectos probablemente se mantengan. Yo creo que hoy no está dado el contexto, y para cualquiera que esté en la Reserva Federal, sea Powell, sea Warsh o sea Steven Miran, que es el que puede quedar después como temporario, yo creo que ellos saben que el riesgo de bajar la tasa en un contexto donde la inflación no está bien anclada en Estados Unidos implica que el mercado pierda credibilidad.

Entonces, yo creo que no, pero sí probablemente veamos debilidad del dólar, pero no una baja en la tasa de interés, lo cual para Trump es un problema, porque implica inflación, altas tasas de interés y probablemente enfriamiento económico, con una guerra impopular hacia elecciones.

Higher for Longer: la Fed endurece el escenario global y Argentina intenta desacoplarse

Así como vos decís que lo que está en discusión es si es Trump o las ideas de Trump lo trascienden a Trump, es decir, si Trump es causa o consecuencia de un proceso de cambio en múltiples aspectos culturales de la política norteamericana, como la división de poderes, el sentirse ahora amenazado por China, la sensación de pérdida de liderazgo absoluto, cierta paranoia, para decirlo de alguna manera, mi pregunta es si, asumiendo que muchas de estas ideas de Trump no son solo de Trump, sino que transmiten el pensamiento de un porcentaje importante del Partido Republicano, y no solo porque un porcentaje en los sectores más conservadores también del Partido Demócrata, que son políticas de Estado, simplemente que el estilo de Trump las hace un poco más efervescentes, pero en líneas generales el propio Biden consideraba a China el gran adversario de los Estados Unidos.

Si la relación de ayuda con la Argentina, tanto de Bessent como de Trump, son personas, intuitu personae, me viene a la mente, entre personas exclusivamente, entre Trump y Milei, o estamos frente a algo que es una política de Estado de que para Estados Unidos países como Argentina, países importantes de América Latina, pasan a tener peso en esta reconfiguración geopolítica, así como la habían perdido, podríamos decir, hacia fines del siglo pasado o tras las Torres Gemelas.

Creo que hay algo que es estructural y que va a continuar, que es la competencia entre Estados Unidos y China. Eso sí creo que es estructural. Eso es un consenso en Washington, que particularmente va a estar enfocado en la cuestión de tecnología, de inteligencia artificial y probablemente, crecientemente, en una cuestión de defensa, donde China le mostró muy claramente, además, a Estados Unidos este año que tiene una forma de hacerle daño con su control sobre los minerales críticos.

De la misma manera que ahora Irán le mostró que tiene forma de hacerle daño con el control del estrecho de Ormuz. Es decir, no es necesario tener armas nucleares. Yo creo que eso continúa y creo que sí continúa la idea de que Estados Unidos ya no va a ser la gran potencia que ordene al mundo, y eso creo que vamos a ir cambiándolo.

Específicamente, lo de América Latina y Argentina, yo creo que eso va a ser muy puntual dependiendo del presidente. Yo creo que lo que vimos con Bessent fue realmente una cuestión muy puntual de la relación Trump-Milei y cómo Trump veía el apoyo a líderes como Milei. Yo creo que Estados Unidos sí va a buscar aliados para tratar de contener a China, pero creo que va a haber mucha variabilidad y creo que, cuando uno mira Argentina, excepto en la cuestión de minerales críticos, no es un gran actor para Estados Unidos. Yo creo que la atención se va a mover hacia otros lados una vez que Trump no esté.

RM/ff