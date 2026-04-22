Claudio Loser sobre la economía de Estados Unidos: "Jerome Powell es un conservador revolucionario"

En un análisis que desmenuza la arquitectura institucional de la Reserva Federal, Claudio Loser examina cómo la trayectoria técnica y la independencia del organismo blindan la política monetaria frente a las urgencias del poder ejecutivo. En su entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), traza una genealogía de liderazgos que va desde Volcker hasta la actualidad, subrayando que la estabilidad de los mandatos y el rigor del cargo, que suelen neutralizar cualquier sesgo partidario para priorizar la responsabilidad fiscal.

Sintetiza la gestión actual con una definición audaz: "Jerome Powell es un conservador revolucionario".

El prestigioso economista argentino Claudio Loser es reconocido por su desempeño en el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde trabajó durante tres décadas y llegó a ocupar el cargo de director del Departamento del Hemisferio Occidental entre 1994 y 2002, un período clave para la economía de América Latina. Su especialidad radica en el análisis de las relaciones entre los países en desarrollo y los mercados financieros globales, así como en la evaluación de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Actualmente, reside en Washington y se desempeña como presidente de Centennial Group Latin America, además de ser un consultor senior y analista frecuente en temas de macroeconomía, deuda soberana y política fiscal para diversos medios de comunicación y foros internacionales.

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El tema por el que lo convocamos es el cambio de nuevo presidente del Federal Reserve System. ¿Qué cambiaría con Kevin Warsh en lugar de Jerome Powell y su comparación? Usted tiene todas las credenciales para hacérnoslo con otros célebres directores de la Fed como Volcker, Greenspan o Bernanke.

Evidentemente, esta persona es más controvertida que los anteriores.

Pero antes de describirlo tengo que decir algo: cuando entran en la Reserva Federal, yo diría que hay un proceso químico que los vuelve más serios y mucho más cuidadosos en lo que dicen.

Algo así como el Espíritu Santo con el Papa.

Exactamente. El Espíritu Santo viene o, por lo menos, está apoyado por algunos de los apóstoles.

"El hábito hace al monje". Si a uno le ponen el uniforme blanco empieza a comportarse de otra manera.

No es totalmente así, pero creo que toman una posición diferente. Yo estaba escuchándolo ayer en el Senado, donde estaba siendo puesto en la parrilla, de alguna manera, por los senadores. Yo diría que no es alguien conocido como lo fueron Greenspan, Volcker y Bernanke, pero evidentemente sabe lo que pasa. Yo creo que va a tener que ser cuidadoso.

Las preguntas fueron muy complejas y el gran tema es qué es lo que quiere hacer él con las tasas de interés. Hay también otro tema, quizá un poco más aburrido, que es todos los pagarés que tiene la Reserva Federal del Banco Central, que compró a empresas para ayudar y que muchos quieren que se vendan y que suba la tasa de interés.

El primer punto es que, en decidir estas cosas, él puede ser el chairman, puede ser la persona a cargo, pero tiene que tener una mayoría de votos para hacer lo que quiere. Y la mayoría de los miembros de la junta directiva son bastante más cuidadosos. Puede haber alguna tendencia a bajar tasas de interés, pero en una situación donde la tasa de inflación subió un poco -sí tiene que ver con lo que pasó en la guerra en el Medio Oriente-, de todas maneras la inflación se mantiene.

Eso hace que haya una tendencia importante, incluso del mercado, a que las tasas de interés no bajen. Por supuesto, el presidente Trump quiere que bajen, pero él siempre quiere que bajen, así que esa es la situación.

Yo no pongo en duda su capacidad técnica, pero por supuesto va a querer quedar bien con el presidente, por lo menos hasta que lo elijan. Una vez que lo eligieron, el presidente tendría muchas dificultades en sacarlo de la posición.

“Hay que tener un banco central independiente, con mandatos que trasciendan al del presidente electo”, la audiencia argentina escucha siempre. ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Cuánto dura? Lo propone el presidente y lo aprueba el Congreso. Explíquenos, de manera clara, en qué consiste realmente esa independencia y cómo el presidente de la Fed logra atravesar distintos mandatos presidenciales.

La Fed es independiente hace muchos años. Fue creada hace más de 100 años y se hizo muy independiente a partir de la Gran Depresión de los años 30. Ahora, los miembros de la junta directiva se eligen por cinco años.

El plazo presidencial de los Estados Unidos es de cuatro años, igual que en la Argentina, con una reelección. O sea que, por ejemplo, si se elige a Warsh para entrar en la Reserva Federal, él estaría mucho más tiempo de lo que podría estar el presidente. El Senado de los Estados Unidos lo que hace es aprobar la designación de los directores de la Reserva Federal. No es el Congreso el que determina el chairman.

Pero evidentemente, dado que el presidente Trump ha dicho que él quiere que sea el chairman, el director general, va a pasar por un examen muy fuerte. Una vez establecido y aceptado, entonces sí el presidente puede —a menos que me equivoque— decir: este es el chairman o la chairwoman de la Reserva Federal.

Ahora, entonces el mandato de los miembros del directorio de la Fed, que serían equivalentes a los miembros del directorio del Banco Central argentino, duran cinco años.

Cinco años.

Y ellos eligen al presidente, que tiene que ser uno de ellos o puede no ser uno de ellos.

No, tiene que ser uno de ellos. O sea, no pueden nombrar a alguien que no esté en el directorio.

Tiene que ser aprobado antes de que pueda ser nombrado presidente.

La gran diferencia, porque obviamente si son nombrados y duran cinco años, y para ser presidente de la Fed hay que ser primero miembro del directorio, claramente es cinco años para atrás, por lo que es muy difícil que sea el mismo presidente al que le toque. ¿Cuánto dura en el plazo después el presidente de la Fed? Vemos que hay grandes diferencias. Hay algunos que tuvieron muchos años. Volcker, por ejemplo, fue del 79 al 87, Greenspan del 87 al 2006, Bernanke de 2006 a 2014. O sea, pueden ser reelectos tanto los directores como el presidente.

Correcto. Y no hay límite en cuanto a la reelección, tanto a la junta directiva como a ser presidente de la Fed.

¿Y los miembros del directorio de la Fed los propone el Ejecutivo?

Los miembros… hay un número importante, creo que son seis o siete, que los propone el Ejecutivo, pero hay directores nombrados por cada entidad de la Reserva Federal. La Reserva Federal es una, pero tiene reservas federales regionales. Entonces, ellos son nombrados por la Reserva Federal regional.

Estamos acostumbrados a presidentes de la Fed Premio Nobel, de enorme importancia política y comunicacional. ¿Qué hace que Powell no haya tenido la visibilidad o la trayectoria de Volcker, Greenspan o Bernanke?

Powell estaba en la junta directiva, es abogado. No tiene la práctica macro que creo que han tenido ellos, aunque él fue miembro de la Reserva Federal. Esto es muy importante. Él fue miembro de la Reserva Federal hace algunos años.

Lo que pasa es que tiene ciertas teorías acerca de que, con mayor productividad, la economía puede crecer y puede bajar la tasa de interés. Eso es relativo. Él conoce el tema. Es discutible algún aspecto de lo que dice, pero incluso escuchándolo ayer no puedo decir que no sabe de lo que está hablando.

Si yo tuviera que simplificarlo al extremo y uno dijera que se puede encontrar con ortodoxos y con, no sé si llamarlos keynesianos, ya el solo hecho del aumento de la productividad permite bajar la tasa de interés. ¿Me puede permitir inferir que se trata de alguien más progresista, más intervencionista, más desarrollista, o cómo usted podría traducírnoslo a las categorías que usamos en la Argentina?

Yo diría que sería un conservador revolucionario.

Como el PRI de México.

Él tiene esa teoría, pero yo no diría que es progresista en el sentido argentino o liberal en el sentido norteamericano. Pero, de todas maneras, quiere darse la imagen de que puede ayudar a que la economía funcione más rápidamente.

Los ataques autodestructivos de Trump contra la Reserva Federal

Hay un tema importante y es que la Reserva Federal tiene dos objetivos: el primero es controlar la inflación y el segundo apoyar el crecimiento de la economía. Lo que pasa es que hoy en día, en Estados Unidos, la economía está algo parada y la inflación, claro, en términos argentinos es irrisoria, 3,5% anual, pero es un tema de preocupación.

MV