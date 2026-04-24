Arrestado por timbero: soldado de Estados Unidos apostó a la captura de Maduro

Un soldado miembro de las fuerzas especiales estadounidenses, que participó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue arrestado y acusado de apostar por esa operación, ganando 400.000 dólares.

Según la información revelada el jueves 23, el sargento mayor Gannon Ken Van Dyke abrió una cuenta a finales de diciembre en Polymarket, uno de los mercados de predicciones más conocidos. Apostó unos 32.000 dólares a que Maduro sería destituido en enero.

Aunque la apuesta era muy arriesgada, Van Dyke participó en la planificación y ejecución de la operación final ordenada por Trump. Por ese motivo, pudo acceder a información clasificada antes de realizar la apuesta, según alegaron los fiscales.

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Según se supo, realizó 13 apuestas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, la última hora antes de la detención del dictador. Los fiscales afirmaron que Van Dyke envió sus ganancias, que superaban los 400.000 dólares, a una bóveda de criptomonedas en el extranjero antes de depositarlas en una cuenta corriente en línea.

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El soldado en servicio activo, destinado en Fort Bragg, enfrenta cinco cargos penales por robo y malversación de información confidencial del gobierno, hurto y fraude. En su expediente judicial, aún no figuran abogados que lo representen, pero se sentará frente al tribunal en Carolina del Norte.

Quién es Gannon Ken Van Dyke

En el Ejército, el grado de sargento mayor corresponde a uno de los niveles más altos dentro del cuerpo de suboficiales. Se trata de una figura clave en el plano táctico y con fuerte especialización técnica, que suele actuar como principal referente a nivel de batallón. Además, sobre estos rangos recae la responsabilidad de fijar y sostener los estándares que deben seguir los soldados de menor jerarquía dentro de la unidad.

“Quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar los secretos de nuestra nación tienen el deber de protegerlos, así como a nuestros miembros de las fuerzas armadas, y de no utilizar esa información para obtener beneficios económicos personales”, declaró Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York.

Van Dyke fue fotografiado justo después de la operación, y desde el momento en que realizó su apuesta final, en "lo que parece ser la cubierta de un barco en alta mar, al amanecer, vistiendo uniforme militar estadounidense y portando un rifle, de pie junto a otras tres personas que también vestían uniforme militar estadounidense", según consta en los documentos judiciales.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó el jueves una denuncia vinculada contra Van Dyke, en la que reclama la restitución de fondos, la devolución de las ganancias obtenidas de forma ilícita y la aplicación de sanciones económicas civiles.

El mes pasado, CNN había informado que fiscales federales estaban investigando las apuestas alrededor del caso de Maduro, por información de una persona familiarizada con el tema. De hecho, los jefes de la unidad de fraudes de valores y materias primas de la fiscalía estadounidense en Manhattan se reunieron con representantes de Polymarket el mes pasado.

“Cuando identificamos a un usuario que comerciaba información gubernamental clasificada, remitimos el caso al Departamento de Justicia y cooperamos con su investigación. El uso de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket. La detención de hoy demuestra que el sistema funciona”, publicó Polymarket en X.

¿El fin de las apuestas?

Los sitios de apuestas, sobre todo online, experimentaron un crecimiento exponencial en el último año en Estados Unidos, y los usuarios cada vez gastan más dinero en ellos.

En lo que va del año, legisladores del Congreso presentaron más de una docena de proyectos para reforzar la regulación de los mercados de predicción. Algunas de estas iniciativas, con respaldo de ambos partidos, buscan endurecer las sanciones para los funcionarios públicos que utilicen información privilegiada.

El jueves, Trump expresó ante la prensa su preocupación por el crecimiento de las apuestas vinculadas a eventos geopolíticos. Consultado sobre los cargos contra el soldado estadounidense, aseguró no conocer los detalles del caso, aunque lo comparó con la situación de Pete Rose, el beisbolista con mayor cantidad de hits en la historia.

“Eso es como si Pete Rose apostara por su propio equipo”, dijo Trump, refiriéndose al difunto jugador de béisbol que fue expulsado del deporte por apostar.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos fue consultado respecto de su preocupación por las posibles apuestas en torno a la guerra con Irán.

“Bueno, creo que el mundo entero, desafortunadamente, se ha convertido en una especie de casino”, dijo Trump, y agregó que este tipo de apuestas se realizan “en todo el mundo, y en todas partes se hacen estas cosas de apuestas”. “Ahora creo que no estoy contento con ello”, concluyó.

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El gobierno de Trump habilitó el año pasado a Polymarket a operar con clientes en Estados Unidos, aunque su versión local todavía no funciona plenamente. En la práctica, las apuestas vinculadas a Maduro se realizaron a través del sitio internacional de la plataforma.

Esa versión opera por fuera del marco regulatorio estadounidense, lo que le permite ofrecer mercados vinculados a conflictos bélicos, una práctica prohibida por la legislación federal. No obstante, especialistas advierten que los usuarios en Estados Unidos pueden eludir esas restricciones y acceder al sitio mediante redes privadas virtuales (VPN).

En ese contexto, en marzo, Polymarket introdujo nuevas reglas para precisar tres categorías principales de conductas prohibidas vinculadas al uso de información privilegiada.

Entre ellas, vetó las operaciones basadas en datos que los usuarios estén legalmente obligados a mantener confidenciales, así como aquellas realizadas a partir de información privilegiada de terceros sujetos a esa misma obligación. Además, estableció que quienes ocupen posiciones de autoridad o influencia, capaces de incidir en el resultado de un evento, no pueden participar en mercados relacionados.

RG/ff