¿Preparada o no? El futuro post-americano de Europa ya está aquí

BERLÍN— ¿Cómo será Europa sin la presencia militar y política de los Estados Unidos? Los europeos harían bien en empezar a prepararse para esta eventualidad, porque ya no cabe ninguna duda de que el presidente estadounidense, Donald Trump, desea poner fin a la alianza del Atlántico Norte y está en camino de lograrlo. La única pregunta que queda es si retirará formalmente a Estados Unidos de la OTAN o si simplemente la vaciará de contenido mediante el desprecio y la negligencia.

De cualquier modo, la disolución de la alianza ya ha comenzado. Acuerdos tan duraderos y probados como la OTAN no suelen colapsar en un solo día o por un único acto. Más bien, se erosionan a medida que disminuye la confianza en sus compromisos fundamentales, concretamente en la defensa mutua. Eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo durante la segunda presidencia de Trump, especialmente ahora que los europeos se han abstenido de unirse a su desastrosa guerra de elección en Oriente Próximo. Mientras tanto, a pesar de la supuesta dedicación del Partido Republicano a mantener una defensa estadounidense fuerte, ninguna figura importante del partido ha cuestionado a Trump por el daño irreversible que ha causado.

A lo largo de la Guerra Fría y el periodo posterior, la presencia de Estados Unidos en Europa fue el factor decisivo para la seguridad europea y la estabilidad interna. Estados Unidos garantizó la paz y la prosperidad que permitieron la integración económica y, en última instancia, la creación de la Unión Europea. Pero a Trump y a su movimiento MAGA no les importa en absoluto esta historia. Por razones apenas coherentes, albergan una profunda hostilidad hacia la UE y están empeñados en arrastrar a Europa de vuelta a la era del nacionalismo autodestructivo.

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Es un objetivo peligrosamente equivocado, dado que su éxito acabaría dejando a la propia América mucho más débil y aislada. Pero tales argumentos no convencen a Trump. Tras la derrota electoral de su aliado iliberal en Hungría, Viktor Orbán, estará aún más inclinado a dejar que los europeos se las arreglen por su cuenta.

Por primera vez en ocho décadas, Europa se encontrará sola. Los europeos tendrán que decidir su propio destino y asumir la responsabilidad de su propia seguridad. Esto podría sonar como una observación banal, si no fuera por la historia singularmente sangrienta de Europa. La retirada de EE. UU. del escenario europeo tras la Primera Guerra Mundial preparó el terreno para el ascenso de Hitler y, finalmente, la Segunda Guerra Mundial. Si la principal potencia militar y económica del mundo se hubiera quedado durante los años de entreguerras, el revanchismo alemán no habría tenido oportunidad de prosperar.

Esa fue la lección que la generación de la Segunda Guerra Mundial extrajo del conflicto y aplicó en sus secuelas. El presidente Harry S. Truman mantuvo una fuerte presencia estadounidense en Europa, no solo para hacer frente a la amenaza planteada por el Ejército Rojo de Stalin —que estaba apostado en Berlín, en el centro de Europa—, sino también para aliviar los temores europeos ante el revanchismo alemán. Esta decisión estadounidense creó las condiciones para avanzar hacia una "unión cada vez más estrecha" en Europa. Fue la presencia de Estados Unidos en el continente lo que permitió la eventual reunificación de Alemania y la ampliación hacia el este de la OTAN y la UE. La Europa que conocemos nunca habría surgido de otro modo.

El dilema europeo: crecimiento o irrelevancia estratégica

¿Qué nos depara, entonces, el futuro posamericano de Europa? ¿Podrá gestionar su seguridad y mantener su unidad sin EE. UU.? Para Alemania, con su propia historia de aspiraciones hegemónicas en el continente, la retirada de América plantea preguntas difíciles. ¿Muestra la actual generación de líderes políticos alemanes la sensibilidad histórica necesaria para asumir un nuevo papel, en asociación con Francia y otros? El ascenso de la ultraderechista Alternative für Deutschland muestra que nada se puede dar por sentado.

Sobre la cuestión de quién liderará Europa, no hay alternativa a Alemania y Francia. Las dos potencias europeas más fuertes deben dar un paso al frente para llenar el vacío. Los europeos ya no pueden simplemente esperar a que Estados Unidos proporcione el liderazgo necesario.

Uno se pregunta si los estadounidenses se dan cuenta de que están destruyendo el mayor éxito diplomático de su propia historia, además de debilitar significativamente los cimientos del poder y la prosperidad de su país. No hay razón para pensar que EE. UU. pueda simplemente prescindir de su contraparte estratégica sin sufrir costes.

Lamentablemente, la ventana para corregir el rumbo se ha cerrado. El largo protectorado estadounidense ha llegado a su fin bajo el mandato de Trump y no volverá. Europa debe ahora trazar su propio camino. De algún modo, la relación transatlántica —la idea misma de Occidente— tendrá que ser redefinida cuando la fiebre MAGA remita. Pero incluso en medio de tanta incertidumbre, una cosa sigue clara: los europeos y los estadounidenses siempre serán más fuertes en el nuevo orden mundial juntos que separados.

(*) Joschka Fischer, ministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller de Alemania de 1998 a 2005, fue líder del Partido Verde alemán durante casi 20 años.