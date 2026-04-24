El populista contra el papa: León XIV desafía la moral de Trump

PRETORIA—Parece que, por primera vez en la memoria reciente, Dios y el Diablo están representados en la Tierra por dos estadounidenses. De hecho, el enconado enfrentamiento entre el papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revivido el antiguo choque entre lo sagrado y lo secular, aunque de una forma nueva y, a veces, cruda.

Los dos hombres no podrían ser más diferentes. El papa León XIV —el primer estadounidense en ocupar el cargo— predica la paz, el multilateralismo y la necesidad de defender el derecho internacional, mientras que Trump lanza una retórica racista, xenófoba y misógina y aboga por la guerra. El papa, de carácter afable, insiste en la bondad, la misericordia y la justicia, encarnando el poder espiritual y propugnando la reconciliación. Pero el fanfarrón Trump, como un tiránico emperador romano, se apoya en la violencia, representando el poder militar sin legitimidad moral.

Las acciones de Trump hablan por sí solas. A pesar de su absurda afirmación de haber acabado con diez guerras, está librando una guerra ilegal contra Irán y ha utilizado la fuerza de forma unilateral en varios otros países, todo ello mientras permite la sangrienta campaña de Israel en Gaza, Cisjordania y el Líbano. En su país, Trump ha lanzado una draconiana campaña de deportación masiva contra inmigrantes de color, a menudo de lugares que califica de “países de mierda”. Como parte de su ilusorio intento por revivir una América blanca y cristiana, Trump también ha alimentado la islamofobia. Irónicamente, los masivos recortes de su gobierno a los programas sociales han afectado con especial dureza a los estadounidenses blancos pobres, una parte importante de su base.

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León XIV, elegido para el papado en mayo de 2025, evitó inicialmente inmiscuirse en la política estadounidense, a pesar de ser un contrapeso obvio para Trump. Pero eso empezó a cambiar a finales del año pasado, cuando el papa instó a los obispos católicos de EE. UU. a apoyar a los inmigrantes y respaldó su declaración criticando las draconianas deportaciones masivas de la administración Trump. En enero, el pontífice fue más allá, pidiendo el "fortalecimiento de las instituciones supranacionales, no su deslegitimación"; subrayando que el Estado de derecho es "el fundamento de toda coexistencia civil pacífica" y lamentando el ascenso de una "diplomacia basada en la fuerza".

El ataque no provocado de Estados Unidos e Israel contra Irán llevó el asunto a un punto crítico. En lo que pareció un reproche al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, quien retrató el conflicto como una cruzada cristiana, el papa León XIV declaró que "[Dios] no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza". Poco después, describió las amenazas de aniquilar la civilización iraní como "verdaderamente inaceptables" y los ataques a la infraestructura civil como "contrarios al derecho internacional", mientras instaba a los estadounidenses a presionar a sus líderes políticos para que elijan la paz en lugar de la guerra. En publicaciones en X, el pontífice afirmó que un discípulo de Cristo nunca está del lado de quienes "lanzan bombas" y condenó la "violencia absurda e inhumana".

Tras estas críticas cada vez más directas, Trump atacó al papa personalmente, acusándolo de ser "DÉBIL con el crimen", de "complacer a la izquierda radical" y de pensar que "está bien que Irán tenga un arma nuclear". El pontífice, en una gira africana, replicó con confianza: "No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio".

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El papa León, que trabajó y viajó durante décadas por América Latina y África, comprende mejor que nadie el rechazo global hacia la guerra y las viles palabras de Trump. Crucialmente, después de que Trump arremetiera contra el pontífice, un sentimiento similar de desagrado se está extendiendo entre los cristianos conservadores de los Estados Unidos. La decisión de Trump de publicar una imagen blasfema que lo representaba como una figura similar a Cristo curando a los enfermos no ayudó. Fue un paso excesivo incluso para su base evangélica blanca, muchos de los cuales lo consideran un líder ungido enviado por Dios para salvar a Estados Unidos de lo que ven como los males del liberalismo y el multiculturalismo.

Un enfrentamiento de tan alto perfil con el líder de la Iglesia Católica solo ha servido para subrayar el abismo entre las políticas de Trump y las enseñanzas de Cristo, desde la importancia de amar al prójimo y acoger al extraño hasta la idea de que los humildes heredarán la tierra. Los masivos recortes fiscales de Trump para los ricos están muy lejos del abrazo de Jesús a los pobres.

En ningún lugar es esto más visible que en el ámbito de la guerra y la paz. El santo patrón de León XIV es San Agustín, nacido en el norte de África, a quien se suele atribuir el origen de la teoría de la guerra justa. La teoría aboga por la fuerza como último recurso para alcanzar la paz, en cuyo caso el conflicto debe ser dirigido por una autoridad debidamente constituida que siga el principio de proporcionalidad y no ataque a civiles; según esta medida, la guerra de Trump contra Irán difícilmente es justa. Los fundadores de las Naciones Unidas intentaron integrar este concepto cristiano en la Carta de la ONU. Pero Trump no ve necesidad alguna en el derecho internacional; la única limitación a su poder, insiste, es su "propia moralidad".

Se dice que el líder soviético Iósif Stalin preguntó una vez con sarcasmo: "¿Pero cuántas divisiones tiene el papa de Roma?". Sin embargo, tal desdén refleja una incomprensión fundamental de la autoridad espiritual. Trump ha cometido un error similar al atacar a un pontífice popular (León XIV tiene un 84% de favorabilidad entre los católicos estadounidenses). Parece probable que haya subestimado el "poder blando" del líder religioso más prominente del mundo para su propio perjuicio.

Una encuesta de 2013 reveló que uno de cada cuatro estadounidenses creía que el presidente Barack Obama podría ser el Anticristo. Tales delirios conspirativos, derivados en parte de la vil acusación de Trump de que Obama no nació en los EE. UU., han ayudado a llevar al poder a un profeta del juicio final que está conduciendo sistemáticamente al mundo hacia la guerra y la ruina económica. El papa León XIV tiene razón al no dar a este César vacuo, violento y vulgar las cosas que nunca han sido del César.

(*) Adekeye Adebajo, profesor e investigador principal en el Centro para el Avance de la Erudición de la Universidad de Pretoria, es el editor de The Black Atlantic’s Triple Burden: Slavery, Colonialism, and Reparations (Manchester University Press, 2025).