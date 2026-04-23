La emergencia económica de Europa

A juzgar por lo que se observa en las diversas reuniones de la Unión Europea —en el Consejo Europeo, en las oficinas de la Comisión Europea y en otros lugares—, la limitada capacidad de maniobra del bloque es evidente. Simplemente hay demasiados desafíos y demasiadas tareas. El mundo es un lugar caótico, y también lo es la escena política de Bruselas.

El primer reto, por tanto, es acordar las prioridades. Esto no debería ser muy difícil, ya que algunas son patentemente obvias. Seguir haciendo frente a la agresión territorial de Rusia es un imperativo estratégico claro, con el apoyo financiero a Ucrania ayudando a allanar el camino hacia la paz y una nueva ronda de ampliación de la UE.

Las elecciones de este abril en Hungría, que desbancaron al primer ministro Viktor Orbán tras 16 años, han eliminado un vergonzoso obstáculo que ponía cada vez más en peligro la seguridad de la UE.

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Pero lograr un crecimiento económico más sólido en toda Europa no es menos urgente, dado que una base industrial y tecnológica fuerte es un requisito previo para la seguridad y la autonomía estratégica en un mundo cada vez más peligroso.

Importantes informes sobre la competitividad de la UE y las lagunas en el mercado único, elaborados por el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi y el ex primer ministro italiano Enrico Letta, respectivamente, han destacado los principales retos e identificado los remedios necesarios.

Sin embargo, más allá de generar una oleada de titulares cuando se publicaron, los hallazgos de Draghi y Letta apenas se han registrado en la agenda política de la UE. Casi ninguna de sus propuestas se ha aplicado, y esta falta de seguimiento sigue siendo evidente en los datos macroeconómicos. Al parecer, ocurren demasiadas cosas como para que los responsables políticos de la UE presten a los retos de competitividad y productividad de la economía la atención que requieren. Pero esa no es una excusa tranquilizadora.

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Los líderes europeos deben abandonar sus ilusiones y reconocer lo que está en juego. Ante un crecimiento débil, déficits persistentes y cuantiosas cargas de deuda pública, no hay forma de que los Estados miembros de la UE aumenten el gasto en defensa y mantengan al mismo tiempo sus sistemas de bienestar en los próximos años. Para empeorar las cosas, se espera que la población europea en edad de trabajar disminuya alrededor de un 12% en la próxima década, lo que supondrá una carga aún mayor para las finanzas públicas y limitará aún más los recursos disponibles.

Esas necesidades son grandes, porque el gasto en defensa de la mayoría de los Estados miembros de la UE sigue estancado en torno al 2% del PIB. Sin embargo, si algo han demostrado los últimos 15 meses es que Europa ya no puede permitirse retrasar inversiones importantes en su propia seguridad y en su base industrial de defensa.

Hace apenas unos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con apoderarse de Groenlandia, territorio soberano de Dinamarca, país miembro de la OTAN. Y más recientemente, la frustración de Trump por la negativa de Europa a unirse a su guerra contra Irán ha sembrado serias dudas sobre si Estados Unidos acudiría en defensa de Europa.

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Los europeos deben afrontar la realidad. Buscamos garantizar nuestra seguridad física, establecer la disuasión frente a posibles agresores (empezando por Rusia), descarbonizar nuestra economía y mantener un apoyo constante a una de las poblaciones más envejecidas de la Tierra, todo ello mientras nos enfrentamos a un crecimiento débil, una deuda elevada y el declive demográfico. Solo mediante reformas sustanciales podrán alcanzarse nuestros objetivos.

Afortunadamente, en la reunión del Consejo Europeo de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno europeos se comprometieron a completar el mercado único para finales de 2027. Si se toman en serio la aplicación de las reformas necesarias, la situación fiscal y estratégica de Europa podría mejorar sustancialmente.

El comercio dentro del mercado único, tal como existe actualmente, sustenta cerca de 60 millones de empleos europeos y ya ha liberado beneficios económicos equivalentes al 8-9% del PIB de la UE. Al completar el mercado único —concretamente, mediante la creación de un mercado único para la conectividad digital, la energía y el capital de inversión—, la UE podría añadir otro 1-2% al PIB, muy necesario, durante la próxima década. De hecho, esa es una de las estimaciones más bajas. Según el informe Draghi, "las persistentes fricciones comerciales en la UE significan que Europa está dejando sobre la mesa alrededor del 10% del PIB potencial".

Pero para que esto sea posible, la UE debe hacer del crecimiento y el dinamismo económico una prioridad absoluta. Al fin y al cabo, el éxito en este frente es la única manera de evitar el fracaso en muchos otros.

Europa no está condenada. Tenemos el talento, las universidades y el Estado de derecho que las empresas necesitan para prosperar. Nuestra moneda común es fuerte y nuestra calidad de vida es superior a la de cualquier otra parte del mundo. Pero en lugar de permitir que estas fortalezas nos arrastren a la complacencia, debemos reconocer que todas ellas están en peligro. Debemos empezar a afrontar nuestro mayor desafío con la urgencia que exige.

(*) Carl Bildt es un ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Suecia.