"Maestro del Mes": Quién es el universitario que disparó en la gala con Trump en Washington

El presidente Donald Trump compartió, en sus redes sociales, dos fotos del sospechoso de haber intentado atentar contra su vida la noche del sábado 25 de abril, cuando encabezaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton, de Washington. En las imágenes puede verse a un hombre con las manos esposadas a las espaldas, acostado boca abajo en el piso, con el torso desnudo.

Según el periódico español ABC, que recoge el testimonio de varios medios norteamericanos, se trata es Cole Tomas Allen, de 31 años, un maestro de Torrance, una localidad que se encuentra al sur de Los Ángeles, la ciudad más importante del estado de California.

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Allen estudió en dos universidades: California Tech y la Universidad Estatal de California. En su perfil de LinkedIn se define como maestro, desarrollador de videojuegos, científico e ingeniero. Trabajaba para C2 Education, una compañía que brinda servicios personalizados de tutoría y también prepara alumnos para rendir exámenes. Por su buen desempeño, fue elegido “maestro del mes” en diciembre de 2024.

Según ABC, Jeffrey Carroll, jefe de la policía del Distrito de Columbia, reveló que Allen había reservado una habitación en el hotel Hilton, donde se realizaba la ceremonia que encabezaba Trump, y eso le podría haber permitido planificar su ataque. El funcionario explicó que el sospechoso llevaba varios cuchillos, una pistola y un rifle recortado.

Las cámaras de seguridad del hotel muestran como Allen pasa corriendo por el control de seguridad y parece disparar directamente contra el pecho de uno de los miembros del Servicio Secreto, la fuerza de seguridad que se encarga de proteger al presidente de Estados Unidos.

Según el reporte oficial, el agente recibió el balazo en su chaleco antibalas y se recupera de la herida en el hospital. Allen también fue enviado al centro médico, pero la policía aclaró que no recibió disparos en su enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Carroll explicó que, por ahora, la policía todavía no pudo establecerse el motivo detrás de este ataque. Por su parte, Jeanine Pirro, fiscal del Distrito de Columbia, adelantó que Allen será imputado por tres cargos: dos vinculados a la posesión de armas y uno por agredir a un agente federal.

Las declaraciones de Trump sobre el hombre que lo atacó en el hotel Hilton

El presidente Donald Trump habló de Collen Tomas Allen, el hombre que intentó irrumpir, fuertemente armado, en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que él encabezaba.

“Tengo la impresión de que era un lobo solitario, un chiflado. Va a pasar su vida en prisión porque si sale en 10, 15 años, va a intentarlo de nuevo. Es una persona enferma. Esta gente horrible cambia el curso de los acontecimientos. La gente que protagoniza estos hechos va por la gente que causa mayor impacto”, aseguró el mandatario.

Sobre el momento en que se oyeron los disparos explicó: “Fue realmente un ruido muy impactante. Algunas personas entendieron rápido lo que sucedía, otros no. Melania estaba muy consciente de lo que sucedía. El trabajo del Servicio Secreto y de todas las fuerzas de seguridad fue realmente muy rápido”.