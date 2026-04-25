Causa Sur Finanzas: encontraron lingotes de oro en la caja de una costurera de Lomas de Zamora

En el marco de una causa que investiga maniobras ilegales para comprar dólares al valor oficial a través de hipotecas y otros contratos falsos, la jueza María Eugenia Capuchetti encontró nuevas pruebas que complican a Elías Piccirillo, "El rey del (dólar) Blue", y Ariel Vallejo, el dueño de “Sur Finanzas”, nombres cercanos a la conducción de AFA que encabezan Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La magistrada halló 200 cajas de seguridad en la financiera de Lomas de Zamora, incluyendo una, propiedad de una costurera, que contenía lingotes de oro.

Según las fuentes judiciales que hablaron con Clarín, la costurera habría obviamente prestado su nombre, y lo mismo ocurriría con el resto de los implicados, que también serían testaferros, por ese motivo, las cajas de seguridad fueron inhibidas y puestas bajo custodia de la policía. La Justicia federal se encuentra investigando un perjuicio económico superior a 21 millones de dólares.

La jueza debe esperar ahora una decisión de la Cámara Federal porteña que le permitirá dejar -o no- la consiga policial. Luego, le tomará declaración a los dueños de esas cajas para determinar si son sus legítimos dueños o no.

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Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado a “Chiqui” Tapia, fue citado a indagatoria por lavado de dinero

Para poder avanzar con la investigación, la magistrada espera informes societarios y contables de diferentes casas de cambio relacionadas con los dos acusados, sin embargo, según Clarín, ya descubrió que varios familiares de Piccirillo son mencionados en las empresas que están siendo investigadas por una maniobra que consistía en aprovechar una excepción que permitía comprar dólares al valor oficial para, supuestamente, cancelar deudas en moneda extranjera anteriores a agosto de 2019, y luego implementar el famoso "rulo" (comprar la moneda norteamericana al precio oficial y luego venderla al doble en el mercado blue).

Para implementar esa estratagema se habrían usado hipotecas falsas que no fueron detectadas por los funcionarios del Banco Central cuando Miguel Pesce estaba a cargo del organismo.

Ariel Vallejo

Cómo empezó la causa contra Piccirillo y Vallejo

La causa contra Elías Piccirillo y Maxi Vallejo arrancó en diciembre de 2021, por una denuncia que realizó el Banco Central advirtiendo que la agencia de cambios Marvic SA durante el cepo cambiario colocó una serie de operaciones dentro de una excepción que le permitía acceder al dólar oficial para cancelar “obligaciones en moneda extranjera entre residentes, instrumentadas mediante registros o escrituras públicos al 30.08.19”.

Según Clarín, compañías como Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA actuaron como “mutuarias” forzadas a pagar una presunta deuda en dólares. Usando esa justificación le transferían pesos a Marvic SA, que se encargaba de usar el dinero para comprar dólares al precio oficial a diferentes agencias mayoristas, incluyendo el Centro de Inversiones Concordia SRL (que estaba bajo control de Piccirillo).

Elías Piccirillo con Jésica Cirio, quien fue su pareja

A continuación, Marvic SA les enviaba esos dólares a las empresas mutuarias, quienes, a su vez, transferían ese dinero a sociedades dudosas. Todo este movimiento permitía ocultar en manos de quien, finalmente, quedaban los dólares comprados al precio oficial.

La lista de empresas falsas usadas por Sur Finanzas, la firma ligada a Chiqui Tapia, para lavar $72.000 millones

Un detalle fundamental es que la Agencia de Cambio Marvic SA le enviaba, a través de un correo electrónico, las escrituras con las supuestas deudas en dólares (que servían como justificación para comprar los dólares baratos) a la Gerencia de Entidades Financieras del BCRA, pero en ese punto habrían fallado los controles.

Según el fiscal Eduardo Taiano, todas estas operaciones eran “aprobadas automáticamente sin necesidad de otro trámite y es en ese momento donde la firma Marvic S.A., interactuaba con las empresas identificadas como ‘Agencias Mayoristas’, a las cuales le compraba el dólar al valor oficial, con una diferencia cambiaria en ese momento de casi el doble y directamente transfería los fondos de esa operación a las empresas identificadas como ‘Acreedoras’, cancelando la supuesta deuda o hipoteca”.

Elías Piccirillo el día de su casamiento con Jésica Cirio

Taiano agregó que Concordia Inversiones SRL, la empresa de Piccirillo, “fue el principal beneficiario de las operaciones cambiarias ejecutadas entre enero y marzo del año 2023”. En la investigación también se menciona a Sur Finanzas, como una de las empresa implicadas en este accionar que habría generado ganancias fabulosas, parte de las cuales incluía en sponsoreo y préstamos a clubes del fútbol argentino.

HM/HB