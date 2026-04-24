Causa dólar blue: una casa de cambio investigada recibió $9.200 millones y estaba a nombre de un colocador de aire acondicionado

Una de las empresas investigadas en la causa por presuntas maniobras con el dólar blue quedó bajo la lupa por un dato llamativo: figuraba a nombre de un hombre de 61 años que ante la Justicia aseguró que trabajaba como colocador de aire acondicionado y hacía “changas”.

Se trata de Centenera, una casa de cambio que operó durante el cepo cambiario y que, según informes oficiales, movió más de $9.200 millones en ventas y $11.100 millones en compras en apenas seis meses de 2023.

La firma ahora forma parte de una investigación que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, quienes analizan una posible red de maniobras financieras ilegales vinculadas al mercado paralelo de divisas y presuntas conexiones con funcionarios del Banco Central.

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El “rulo” financiero que investiga la Justicia

Según la causa, Centenera habría participado de una operatoria conocida como “rulo” financiero, un mecanismo que consistía en comprar dólares baratos a través del sistema formal y luego venderlos a mayor valor en el mercado blue.

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La maniobra, según fuentes judiciales, funcionaba así: primero se depositaban pesos en la cuenta de la casa de cambio, luego esos fondos pasaban a otra operadora y desde allí se adquirían dólares en el Banco Central para revenderlos con una fuerte diferencia.

En ese circuito también aparece mencionada Gallo Cambios, otra de las firmas investigadas, que según el Banco Central llegó a vender US$474 millones.

Quién es el titular de la firma

El presidente de Centenera era J.H., un vecino del barrio Centenario, en la ciudad de Santa Fe, que vive en una casa humilde y aseguró no tener celular, correo electrónico ni redes sociales.

Ante la Justicia se presentó como “changarín” y dijo que se dedicaba a instalar equipos de aire acondicionado.

Sin embargo, en noviembre de 2022 fue incorporado formalmente a la sociedad como gerente y luego quedó al frente de la empresa. Junto a él también apareció un joven de apenas 21 años con una participación minoritaria.

Según el acta societaria, ambos aportaron $5 millones en efectivo para la integración de capital.

Más de 30 empresas bajo investigación

Centenera integra una lista de más de 30 empresas, en su mayoría agencias y casas de cambio, que están siendo investigadas en distintos expedientes judiciales por posibles maniobras con divisas.

La causa principal se inició a partir de audios encontrados en un pendrive entregado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajó para el financista Elías Piccirillo.

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En esas grabaciones, según la investigación, se hablaba de supuestas conexiones políticas, presuntas irregularidades dentro del Banco Central y maniobras vinculadas al dólar blue.

A partir de ese material, hubo allanamientos a funcionarios del BCRA, secuestro de teléfonos y computadoras, y nuevos operativos para recolectar documentación sobre las firmas involucradas.

También investigan presuntas coimas por importaciones

En el expediente también aparecieron elementos vinculados al sistema SIRA, el mecanismo de autorizaciones para importar que funcionó entre 2022 y 2023.

Los investigadores sospechan que pudo haber existido un esquema de coimas de entre el 10% y el 15% para conseguir permisos de importación durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Sergio Massa en Economía.

Por eso, la fiscalía pidió informes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central, además del levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de varias personas y empresas.

Qué pasó con Centenera

Después de mover miles de millones durante el primer semestre de 2023, la casa de cambio dejó de operar en la segunda mitad de ese mismo año.

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Ahora, la Justicia intenta determinar quién estaba realmente detrás de la firma y si el titular formal era solo un nombre utilizado para encubrir una estructura financiera mayor.

La investigación sigue bajo secreto de sumario.

LB