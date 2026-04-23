El dólar blue cerró en alza este jueves 23 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 326 millones de dólares. De esta manera, el Banco Central cerró la jornada con un total de 46.167 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este jueves 23 de abril. La divisa paralela registró un incremento respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1420 y se compró a $1400, con una suba de $5 en la jornada.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP se vendió en $1.424.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.478,90.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambió a $1.479,50 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.839,50.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.412,875 según el promedio vendedor informado por el Banco Central, y el dólar oficial se ubicó en $1.415 para la venta.

El dólar mayorista se ubicó en $1.378 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 194 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 326 millones de dólares y cerraron en 46.167 millones de dólares.