Argentina vs. Uruguay en los 90: Juan Sánchez analiza el costo de la convertibilidad y las diferencias estructurales

El análisis histórico de las economías del Río de la Plata permite entender muchas de las tensiones actuales. En diálogo con Canal E, Juan Sánchez trazó una comparación entre Argentina y Uruguay durante la década del 90, destacando los efectos de la convertibilidad y las decisiones de política económica. En ese sentido, fue claro al señalar: “Argentina se había encarecido muchísimo”, como resultado del esquema cambiario de aquel período.

Según el economista, este encarecimiento impactó directamente en la competitividad del país frente a sus vecinos, especialmente Brasil y Uruguay, que atravesaron procesos de ajuste en momentos distintos. Aun así, remarcó que la salida de la crisis permitió luego una etapa de recuperación: “Después viene Kirchner, y ahí hay una gestión favorable de Argentina”, en referencia a los años posteriores al colapso económico.

Convertibilidad, crisis y creatividad económica

Sánchez también abordó el debate sobre si la Argentina “pagó” el costo del modelo de los 90. Desde su perspectiva, el fenómeno no fue exclusivo del país, aunque sí más intenso: “A nosotros nos pasó pero menos, como siempre nos pasa”, comparando con experiencias previas reflejadas incluso en la cultura popular.

Sin embargo, destacó una característica distintiva del país: su capacidad de adaptación en contextos adversos. “En Argentina aprendí más que en otros lugares por la crisis y el caos”, afirmó, subrayando cómo la inestabilidad obliga a desarrollar creatividad económica y profesional.

Para el economista, la diferencia con Uruguay no radica en la escala poblacional, sino en la consistencia de las políticas. Rechazó explicaciones simplistas y sostuvo que existen múltiples ejemplos internacionales que desmienten esa idea: “Es mucha cosa la que se dice para no complicarse la vida”.

Modelos económicos y lecciones internacionales

Al analizar el funcionamiento de otras economías, Sánchez remarcó la importancia de la coordinación y la institucionalidad, especialmente en Europa. En ese sentido, lamentó que el Mercosur no haya avanzado en una integración más profunda: “No hubo conciencia como para hacerlo”, en referencia a la ausencia de un esquema similar a un banco central común.

También cuestionó comparaciones frecuentes con Estados Unidos, señalando que su rol global lo convierte en un caso excepcional. En cambio, destacó que tanto Europa como Estados Unidos aplicaron políticas flexibles en momentos de crisis: “Estados Unidos fue más práctico en esa no ortodoxia”.

Finalmente, dejó una reflexión sobre uno de los momentos más críticos de la Argentina: “Festejaron el default”, recordando el impacto simbólico y económico de la salida del sistema financiero internacional.

